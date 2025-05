Google neemt commercial voor Pixel 10 op in het openbaar, alle kleuren gelekt

We wisten niet goed of we dit artikel onder 'Geruchten' of onder 'Opmerkelijk' moesten plaatsen maar bijzonder is het sowieso. Google heeft alvast de reclame voor de aankomende Pixel 10 lineup opgenomen. Op zich niets bijzonders aan, behalve dat ze dat in de openbaarheid hebben gedaan. Een wij hebben de foto's.

Veel was er al bekend over de Pixel 10 en overige modellen. Renders waren al uitgelekt, specificaties zijn bekend en we hebben zelf al een datum waarop we hem mogen verwachten. Nu kunnen we daar dus ook Behind-the-scenes opnames van de officiele commercial aan toevoegen.

Google heeft de commercial opgenomen in de stad Vancouver in Canada. Erg geheimzinnig deden ze daar niet over. Zo zien we het toestel in vol ornaat en heeft de crew ook geen moeite gedaan om het storyboard te verhullen. We krijgen daarom niet alleen meer te weten over het uiterlijk en de toekomstige kleuren van de Pixel 10, ook zien we de belangrijkste functies.

Belangrijkste functies Pixel 10

Eén van die belangrijke functies is Google Add Me. Hiermee kun je dankzij de magie van AI jezelf toevoegen aan bestaande foto's. Nieuw is die functie niet; we zagen hem al eerder bij de Pixel 9. In weer een ander shot zien we de tekst "Ask more or your phone", mogelijk een verwijzing naar diepere Gemini-integratie.

"Vraag meer van je Pixel 10", foto bewerkt door NieuweMobiel.NL

Vertrouwd uiterlijk

We wisten al dat de Google Pixel 10 erg op z'n voorganger lijkt, met een relatief kleine behuizing maar mogelijk met een camera meer. Deze camera is wellicht voorzien van een periscoopzoomlens, iets wat voorheen alleen te zien was bij de duurdere Pro-modellen.

De toekomstige kleuren van de Pixel 10 zijn hoogstwaarschijnlijk: Limoncello (geel), Blue, Iris (paars) en Obsidian (zwart). Voor de Pixel 10 Pro en 10 Pro XL houden we rekening met Green, Sterling (grijs), Porcelain (wit) en Obsidian (zwart). We verwachten de nieuwste Pixel-telefoons ergens in augustus voor hopelijk ongewijzigde prijzen.

Bron: X/@MarksGonePublic