Artsencollectief: geen smartphone voor kind onder 14, geen social media onder 16

In een brief gericht aan het kabinet roepen ruim 1400 artsen en wetenschappers op om kinderen tot 14 jaar geen eigen smartphone te geven. Toegang tot social media moet tot een leeftijd van 16 jaar het liefst voorkomen worden gelet op de negatieve gevolgen voor het jonge brein.

De open brief volgt op een pact dat ouders van zo'n 30.000 Nederlandse kinderen sloten om hun kinderen tot 14 jaar geen eigen smartphone te geven. Het idee van dit ouderpact is om kinderen niet bloot te stellen aan onbeperkte schermtijd en de gevaren die dat met zich meebrengt. Dat gaat niet alleen om toegang tot schadelijke content zoals geweld, maar ook om oogproblemen die het langdurig kijken naar een telefoonscherm met zich meebrengt.

Kinderen tot 14 jaar liever geen eigen smartphone (foto ChatGPT)

Een collectief van ruim 1400 artsen, maar ook wetenschappers en andere experts sluiten zich nu aan bij dit ouderpact met een brandbrief richting politiek Den Haag. Zij delen de zorgen van ouders over het normaliseren van smartphonebezit onder jonge kinderen en de impact die dat heeft op de ontwikkeling en veiligheid. Ze vragen politici om de volgende ondergrens in te stellen;

Tot 14 jaar geen eigen smartphone

Tot 16 jaar geen toegang tot social media

Artsen, wetenschappers of praktijkdeskundigen kunnen de brandbrief ook tekenen op de website van Smartphonevrij Opgroeien.

Telefoonverbod op scholen

Of politiek Den Haag daadwerkelijk een leeftijdsgrens gaat instellen is nog maar de vraag. Wel is sinds het schooljaar 2024-2025 een telefoonverbod ingesteld voor schoolklassen op basisscholen en het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs. Op middelbare scholen is het gebruik van smartphones sinds 1 januari 2024 niet meer toegestaan. Het is aan scholen zelf om dit verder uit te werken en na te leven.