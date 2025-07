Het Apple-logo op de iPhone 17 Pro gaat veranderen

Niemand in de industrie heeft meer oog voor detail dan Apple. Alles moet kloppen en alles moet netjes uitgelijnd zijn. Scheve USB-poorten of asymmetrische knoppen zul je op een iPhone niet aantreffen. En het logo? Die zit al jarenlang op dezelfde plek. Maar vanaf de iPhone 17 Pro gaat dat veranderen. Maar het is voor een goede reden.

Het Apple-logo zit van oudsher precies in het midden van een iPhone. Maar Apple introduceert vanaf de iPhone 17 Pro-serie een vernieuwd design en dat zit een perfect gecentreerd logo maar in de weg. En dus moet het logo verkassen, naar onderen wel te verstaan.

Niet meer in het midden, maar wat naar onderen

Persoonlijk vinden we het Apple-logo in het midden niet verkeerd staan maar met design heeft het mogelijk niets te maken. Volgens kenners zou het te maken hebben met de onderliggende MagSafe-magneten. Beiden zitten elkaar dan in de weg en dus zou Apple besloten hebben het logo wat naar onderen te verplaatsen.

Niet de eerste wijziging

Voor wie nu moord en brand roept; Apple heeft het logo vaker verplaatst. Het logo staat pas sinds de iPhone 11 exact in het midden van de achterkant. Daarvoor, tot en met aan de allereerste iPhone, zat die op de bovenste helft van de achterkant. Nu het logo alle posities van de achterkant bekleed heeft is de cirkel weer rond.

Sinds de iPhone 11 zit het logo in het midden, daarvoor zat meer naar boven

Apple kondigt de iPhone 17-serie in alle waarschijnlijkheid in het najaar aan, mogelijk in september. De serie zal in het teken staan van een nieuw design waarbij het nog maar de vraag is of ook de reguliere instap iPhone 17 deze stijl zal aannemen. Ook iOS 26, dat tegelijk met de iPhone 17 gelanceerd wordt, staat in het teken van een nieuw design; Liquid Glass.

