Nothing brengt Nothing Phone (3) uit met vernieuwde Glyph Interface

Zoals verwacht heeft Nothing haar nieuwste telefoon aangekondigd; de high-end Nothing Phone (3). Het toestel is voorzien van een nieuw soort Glyph Interface dat niet meer werkt met statische LED-verlichting, maar met een dotmatrix dat veel meer kan dan alleen informatie geven.

De Nothing Phone (3) is een 6,67 inch grote smartphone met een erg kleurrijk, erg scherp en erg helder beeldscherm. Toch draait het bij de Phone (3) om de achterkant. Daar vinden we niet meer de individuele Glyph-verlichting, maar een ronde dotmatrix van 25 bij 25 pixels.

De nieuwe Nothing Phone (3) met rechts bovenin de nieuwe Glyph Interface

Dit monochrome scherm houdt je op de hoogte van binnenkomende oproepen, ontvangen berichtjes en natuurlijk de tijd, maar je kunt er meer mee. Nothing heeft diverse kleine toepassingen geschreven voor het schermpje waaronder;

Spin The Bottle

Glyph Mirror

Rock Paper Scissors

Compass

Interactie met de Glyph Matrix is mogelijk via de knop achterop die rechts in het midden zit. Het oogt allemaal vrij nostalgisch en eenvoudig, maar dat is juist net de bedoeling.

Nothing Phone (3) met ingebouwd drink-spelletje: Spin The Bottle

Uiteraard is de Nothing Phone (3) voorzien van goede camera's. Achterop vinden we driemaal een 50MP sensor bedoeld voor alledaagse fotografie, ultra-groothoek en om mee in te zoomen. Als je video aan het opnemen bent knippert aan de achterkant het rode LED-lampje, net als een oude videocamera. Voorop zit eveneens een 50MP grote sensor voor extra detail.

Nothing Phone (3) telt in totaal vier 50MP camera's

De Nothing Phone (3) maakt binnenin gebruik van een Snapdragon 8s Gen 4-chip met 12+256GB of 16+512GB aan geheugen. De Si-C batterij heeft een capaciteit van 5150 mAh en kan met 65W snel opgeladen worden om met 15W draadloos. Nothing verscheept het toestel in het wit en zwart met Android 15 met daar bovenop Nothing OS 3.5. Android 16 met Nothing OS 4 wordt later dit jaar verwacht.

Belangrijkste specs Nothing Phone (3): spot de spelfout

De Nothing Phone (3) kost €799 voor het model met 256GB aan opslag en €899 voor die met 512GB. Het toestel wordt later deze maand verwacht maar is nu al als pre-order te bestellen.