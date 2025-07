Exclusief: Dit zijn de 5 verschillende hoesjes voor de Samsung Galaxy Z Fold7

Dankzij wat speurwerk hebben we de toekomstige hoesjes van de aankomende Galaxy Z Fold7 gevonden. Samsung brengt vijf soorten hoesjes uit in verschillende kleuren waaronder één speciale van carbon fiber. En wij hebben de afbeeldingen.

We moeten het Samsung nageven; het lukt ze dit jaar beter dan andere jaren om lekken tegen te gaan. Het was bijzonder ingewikkeld om dit jaar lekken te vinden. Maar goed, we hebben toch wat beeldmateriaal bemachtigd. Dit jaar hebben we de hoesjes van de aankomende Galaxy Z Fold7. Het gaat om;

Silicone case

Clear case

Clear grip case

Clear Magnet case

Carbon Shield case

De komst van deze hoesjes mag niet als een verrassing komen. Ook voor de Fold6 bracht Samsung soortgelijke hoesjes uit. Wat in dit lijstje ontbreekt is een hoesje waar je de S Pen in kunt opbergen, die hebben wij (vooralsnog) niet gevonden. Dat hoeft niet te betekenen dat deze niet komt, al gaan er wel geruchten dat de Fold7 niet met een S Pen overweg kan.

Fold7 Silicone case

De Silicone case komt in Black, Blue en Grey; hoogstwaarschijnlijk dezelfde kleuren waarin de Fold7 uitkomt. Er is nog een vierde kleur; lichtgroen. Het toestel wat in dat hoesje zit lijkt zilverkleurig te zijn.

Het siliconen hoesje lijkt het eenvoudigst hoesje wat Samsung in het assortiment heeft maar het beschikt toch over een ingebouwde kickstand. Samsung vraagt een bedrag van ongeveer €69 voor een exemplaar.

Fold7 Clear case

De clear case is de perfecte keuze voor wie een minimale look-and-feel wil en zoveel mogelijk wil genieten van de Fold7 zelf. De doorzichtige behuizing laat zoveel mogelijk details van de vernieuwde Fold zien, maar dan met wat extra bescherming.

De prijs van de clear case bedraagt €49.

Fold7 Clear Grip case

Wie het idee van een doorzichtig hoesje wel ziet zitten, maar liever wat extra grip heeft, is daar de Clear Grip case. Het is praktisch hetzelfde hoesje als de Clear case maar dan met een uittrekbare vingerlus. Die laatste is niet doorzichtig maar wit.

Reken op een adviesprijs van €53 voor de Clear Grip case.

Fold7 Clear Magnet case

Samsung brengt de Galaxy Fold7 uit met Qi2 maar dan zonder magneten. Om wel je draadloze oplader perfect uit te lijnen is daar de Clear Magnet case Dit doorzichtige hoesje heeft een magneet op exacte de juiste positie zodat je oplader meteen juist bevestigd wordt.

Het doorzichtige hoesje met magneten gaat ongeveer €57 kosten.

Fold7 Carbon Shield case

Tot slot vonden we nog een speciaal hoesje van carbon fiber; de Carbon Shield case. Dit lijkt een minimalistisch hoesje dat getuige de afbeeldingen alleen de achterkant beschermd. Het hoesje komt alleen in het zwart en heeft het voor carbon fiber kenmerkende patroon.

De Carbon Shield case is het duurst van allemaal. Samsung vraagt een bedrag van €89 voor een exemplaar. En zo zijn we weer een beetje dichterbij gekomen van wat Samsung op woensdag 9 juli gaat aankondigen tijdens Galaxy Unpacked. We hebben al eerder persafbeeldingen van de Samsung Fold7 gezien, en ook specs kwamen al voorbij. De hoesjes is dan een logisch vervolg en we zijn blij dat wij weer een onderdeel van de puzzel hebben kunnen leggen. Nu de rest nog.