Exclusief: Samsung Galaxy Z Fold 7 en Flip 7 in winkel gespot, met heftige prijs

Samsung heeft iets nieuws bedacht om lekken tegen te gaan. Ze verschaffen niet meer telefoonnamen aan retailers, maar codenamen. Dit moest vroegtijdig uitlekken van informatie tegengaan maar helaas voor Samsung is dit niet gelukt. Zo vonden we de Fold7 en Flip7 vroegtijdig in een winkel met bijbehorende prijzen.

Zo is Q7 de codenaam van de Galaxy Z Fold 7 en we noemen de Flip 7 ook wel B7. We vonden verwijzingen naar beide telefoons bij een Italiaanse elektronicawinkel inclusief prijzen. Niet eerder hadden we een idee van de adviesprijs van beide foldables.

Prijzen staan vermeld in Euro's en Britse pond, maar we hebben ze voor het gemak allemaal omgezet naar Euro's vanwege de leesbaarheid. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW, wat in Italië 22% hoog is. Hou je vast want het zijn stevige prijzen;

Fold 7 (Q7) - 256 GB : € 2.227,71

: € 2.227,71 Fold 7 (Q7) - 512 GB : € 2.309,03

: € 2.309,03 Flip 7 (B7) - 512 GB: € 1.425,51

Vergelijken we deze prijzen met de adviesprijzen van z'n voorgangers (met dezelfde geheugenconfiguratie) dan komen we uit voor de Fold 6 op €1.999 en voor de Flip 6 €1.319. Hieruit kunnen we voorlopig concluderen dat de nieuwe Flip7 en Fold7 respectievelijk 100 en 200 euro duurder gaan worden.

Zo gaat Samsung de prijsverhoging verantwoorden

Samsung kan deze prijsverhoging voor de Samsung Fold7 makkelijk verantwoorden vanwege het drastisch veranderde design. Zo gaat het gerucht dat het toestel veel dunner wordt, mogelijk wordt het zelfs de dunste foldable ooit. Ook het design van de Samsung Flip7 gaat op de schop, zij het iets minder drastisch. Zo krijgt de fliptelefoon een schermvullend coverscherm.

Z Flip 7 FE

Voor wie de prijsverhoging van de Flip7 toch echt teveel is, heeft Samsung de Flip7 FE. Of die gelijktijdig met de Fold7 en Flip7 aangekondigd wordt is nog onduidelijk. De Z Flip 7 FE wordt gezien als een voordeliger opvolger van de Flip 6 met min of meer dezelfde eigenschappen maar wellicht voor een lagere prijs. Of mensen dan niet beter voor een inmiddels flink afgeprijsde Z Flip 6 kunnen gaan is de vraag.

Intussen weten we dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 uitkomt in 256 en 512GB aan geheugen en in de kleuren Silver Shadow en Jetblack. We verwachten de Samsung Galaxy Z Flip 7 met 256 of 512GB en de kleuren Blue Shadow, Coralred en Black. Mogelijk volgen nog meer kleuren waarvan er enkele exclusief verkrijgbaar zijn bij Samsung zelf.

Aankondiging Galaxy Z Flip7 en Fold7

De lancering van de nieuwste Galaxy Z-serie wordt verwacht in juli. Evan Blass noemde eerder de datum van 9 juli met een aankondiging in New York City. Daar heeft Samsung eerder productaankondigingen gehouden. Samsung moet de datum en locatie nog bevestigen, iets wat elk moment kan gebeuren.

