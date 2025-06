Evleaks toont Samsung Galaxy Z Flip 7 in drietal kleuren

Evan Blass heeft renders van de Samsung Flip7 gelekt in z'n drie toekomstige kleuren; Blue Shadow, Coralred en Black. Kijk met ons mee naar Samsung's nieuwste fliptelefoon.

Vanochtend konden we je al de prijs vertellen van de Samsung Flip7, maar nu zien we het toestel ook van alle hoeken en in alle kleuren. Het is Evan Blass, beter bekend als Evleaks, gelukt om persafbeeldingen van het fliptoestel te bemachtigen. Tot nu toe hadden we alleen nog CAD-renders die gebaseerd waren op de bouwtekeningen.

De hierboven getoonde Galaxy Z Flip7 is in het blauw gehuld, iets wat Samsung straks Blue Shadow noemt. Voor het eerst past Samsung een schermvullende voorkant toe. De achterkant is nog wel altijd leeg. Samsung vergrootte door de jaren heen het coverscherm van haar Flip-telefoon, maar nog nooit was hij zo groot.

Het gerucht gaat ook dat Samsung toepassingen bedacht heeft voor het grotere scherm. Hopelijk kun je er net als bij de Motorola razr ultra volwaardige apps op draaien, al vermoeden we dat Samsung er ook speciale widgets voor bedacht heeft.

Flip7 ook in Coralred en Black

De Z Flip 7 komt naast het zwart ook uit in Coralred en Black. Ook daarvan heeft Evan afbeeldingen gepubliceerd op z'n Substack.



De Coralred-uitvoering is geen onbekende kleur voor Samsung, ook de S25 en S25+ zijn in deze kleur verkrijgbaar. Ook de donkerblauwe kleur komt in de S25-serie terug, al heet hij daar Navy Blue.

One More Thing: Galaxy Flip 7 FE

Alsof we nog niet genoeg op onze wenken bediend waren trakteert Evan ons ook nog op renders van de Galaxy Z Flip 7 FE. Het gerucht gaat dat dit een goedkopere opvolger wordt van de Flip6. Daar lijkt het toestel dan ook sterk op, behalve van de gebruikte wallpaper.



Alle hier getoonde telefoons worden verwacht tijdens Samsung's eerstvolgende Galaxy Unpacked-evenement. Dat wordt 9 juli verwacht al moet Samsung de uitnodigingen nog de deur uit doen. Tot die tijd kan er nog van alles gebeuren, al beginnen de puzzelstukjes redelijk in elkaar te vallen.