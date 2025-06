EU: vanaf nu verplicht energielabel op smartphone en tablet

Je kent ze misschien wel van koelkasten en ander witgoed; de energielabel. De EU verplicht deze nu ook voor smartphones, tablets en draadloze telefoons. Het idee is om mensen bewust te maken van de gebruikskosten, maar ook fabrikanten aan te sporen met duurzamere producten te komen.

Laat een telefoon vallen en hij gaat stuk. Dat was altijd de gedachte maar inmiddels niet meer. Er zijn valbestendige telefoons en ook telefoonglas is door de jaren heen sterker geworden. Mensen kunnen er specifiek naar op zoek op onze website door te zoeken op robuuste telefoons of Gorilla Glass.

Maar steeds vaker is het de batterij die als eerste stuk is. Hoe makkelijk kun je die vervangen? En hoevaak kan hij gegarandeerd opgeladen worden?

Het A-energielabel van de Motorola edge 50 neo

Vanaf nu moeten fabrikanten dit soort informatie verstrekken zodat consumenten weloverwogen keuzes kunnen maken. Dit alles moet staan op het energielabel dat vanaf nu verplicht is bij een nieuwe mobiel of tablet. Het idee is dat een telefoon met energielabel G je uiteindelijk meer kost dan een telefoon met energielabel A.

€20 miljard besparing

Dat gaat zelfs zo ver dat de EU projecteert dat er in 2030 tot 20 miljard euro bespaard wordt door Europeanen en 2,2 TWh aan energie bespaard wordt. Dat zijn serieuze bedragen en besparingen.

De informatie die voortaan op het energielabel moet staan zijn;

Energie-efficiëntieklasse (A-G)

Accuduur per cyclus (in uren en minuten)

Betrouwbaarheidsklasse voor vrije val

Repareerbaarheidsklasse

Aantal cycli dat de batterij nodig heeft om 80% capaciteit te bereiken

Stof- en waterindringing (IP-rating)

Om het energielabel te krijgen moeten fabrikanten ook een uitgebreid rapport aanleveren met informatie hoe onderdelen gerepareerd kunnen worden en hoeveel jaren aan beveiligingsupdates gegarandeerd zijn. Dit soort informatie proberen we al enige tijd toe te voegen aan onze database zodat jij er handig op kunt zoeken en je keuze maken.

Apple komt er bekaaider vanaf met de iPhone 16 Pro Max

Er is ook al kritiek op het nieuwe energielabel van de EU. Zo vindt Apple dat de manier waarop de testen worden uitgevoerd niet goed laat zien hoe mensen hun apparaten in het echt gebruiken. Volgens Apple wordt er in de testen maar naar een klein deel van het energieverbruik gekeken en zegt het label weinig over hoe lang een product echt mee gaat.

Kritiek niet nieuw

Dit soort kritiek is niet nieuw; vergelijkbare bezwaren waren er ook al bij wasmachines en koelkasten toen die aan het energielabel moesten voldoen. Feit is wel dat die producten veel energiezuiniger zijn geworden. Of het energielabel ook echt tot zoveel energiebesparing leidt voor telefoons zoals de EU verwacht, moet in de toekomst blijken.