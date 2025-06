Samsung bevestigt Galaxy Unpacked voor 9 juni, hint op 3 foldables

Samsung heeft uitnodigingen verstuurd voor een event op 9 juni. Er gingen al langer geruchten in de lucht dat op deze datum een Galaxy Unpacked zou plaatsvinden. Het evenement wordt gehouden in New York met tegelijkertijd events in Londen en Parijs. In de uitnodiging hint Samsung op een drietal foldable-telefoons.

We kijken al langer uit naar de Galaxy Z Fold7, Flip7 en de geheel nieuwe Flip7 FE. Een drietal nieuwe foldable telefoons met dunnere ontwerpen en mogelijk met een hoger prijskaartje. Samsung hoopt dat goed te maken met de voordeliger Flip 7 Fan Edition, waarmee het hoopt meer mensen te bereiken en warm te maken voor deze productcategorie.

In de aankondiging, bestaande uit een 15-seconde durend filmpje, zien we de contouren van de dunne nieuwe Fold, gevold door wat lijkt op de Flip inclusief een spiegelbeeld. De animatie zit bol van referenties aan vouwen, iets wat prima past bij foldables. De video bevat ook veel blauwtinten, wat mogelijk een verwijzing is naar de Blue Shadow-uitvoeringen waarin de nieuwe foldables komen.

Galaxy Unpacked hing al in de lucht

Afbeeldingen van de nieuwste Fold en Flip doken de afgelopen dagen veelvuldig op. Dat is meestal een signaal dat een aankondiging aanstaande is. Tijdens de voorbereiding van een productlancering neemt de kans toe op dit soort lekken. Zo konden we je van de week nog vertellen dat er mogelijk een prijsverhoging aan zit te komen.

Eerder gelekte afbeeldingen van de Fold7, Flip7 en Flip7 FE

De eerstvolgende Galaxy Unpacked vindt dus plaats op woensdag 9 juli en start om 16:00 Midden-Europese Tijd. Geïnteresseerden kunnen het evenement online volgen via Samsung's YouTube-kanaal. Of dat zin heeft valt te bezien, Samsung geeft journalisten meestal vooraf informatie en zelfs toegang tot de telefoons, op voorwaarde dat ze dit niet voor de lancering publiceren.

Door de deadline gelijktijdig af te laten lopen met het starten van de presentatie vervalt de behoefte om de presentatie te volgen. Wil je op de hoogte blijven, bijvoorbeeld wanneer de drie nieuwe foldables te koop zijn? Schrijf je dan in op onderstaande reminder-service. Je ontvangt dan eenmalig een bericht zodra jouw favoriete toestel te koop is.

