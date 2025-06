Dit is wanneer Samsung de Galaxy Z Fold 7 en Flip 7 aankondigt

Samsung gaat haar volgende Galaxy-telefoons in de zomer aankondigen aldus de befaamde lekker Evan Blass. Tijdens dit Galaxy Unpacked evenement wordt de volgende generatie opvouwbare telefoons en nieuwe wearables verwacht. Pak de agenda er maar bij.

Via het X-account van @evleaks lezen we dat Samsung op 9 juli 2025 om 10:00 's ochtends de deuren opent voor een nieuwe Galaxy Unpacked. Alhoewel Blass het er niet bijzet vermoeden we dat het evenement in New York gehouden wordt. Samsung meldt namelijk de tijdzone Eastern Time. Het is dan omgerekend 16:00 Midden-Europese Tijd.

Evan Blass weet wanneer de eerstvolgende Galaxy Unpacked is

Ook de Galaxy Z Flip 6 en Flip5 werden in juli aangekondigd dus vreemd is dat niet. Daarvoor plande Samsung veelal een Unpacked in augustus. Ook worden op 9 juli nieuwe smartwatches verwacht waaronder de Galaxy Watch 8-serie die onlangs hier te zien waren. Vermoedelijk geeft Samsung ook meer details over Project Moohan; de VR-headset die het samen met Google maakt.

Welke producten kunnen we verwachten?

Nu ging het gerucht van juli al langer, maar nu weten we ook welke dag en het tijdstip. Samsung heeft via teaser al laten doorschemeren dat de Fold 7 een uiterst dunne foldable wordt, mogelijk de dunste ter wereld. Wat voor gevolgen dat heeft voor de batterijduur moet nog blijken.

Galaxy Unpacked vond ook vorige jaren in juli plaats

Van de Flip7 weten we opvallend weinig, behalve renders die zijn uitgelekt. Het is Samsung dit jaar aardig gelukt om haar nieuwste producten geheim te houden. Dat geldt niet voor de Watch 8-modellen die al veelvuldig uitlekten.

Het belooft een druk evenement te worden met veel nieuwe productaankondigingen. Zo wordt er ook nog geruime tijd gesproken over een Flip 7 FE; een goedkopere versie van de inklapbare Flip-telefoon. En dan heeft Samsung misschien zelfs nog een One More Thing-moment in petto, net als bij vorige Unpacked-evenementen.