Z Fold 7 wordt Samsung’s dunste ooit, maar één detail gooit roet in het eten

Je kunt een telefoon zo dun maken als je wilt, maar de camera laat zich niet klein maken. Letterlijk want een lens heeft ruimte nodig. En dat resulteert soms in lachwekkende oplossingen zoals we eerder al bij plaatjes van de iPhone 17 Air zagen. Ook Samsung ontkomt met de Galaxy Z Fold 7 niet aan de wetten van de natuur.

De Samsung Galaxy Z Fold 7 belooft een extreem dunne opvouwbare telefoon te worden. En dat is niet iets waar Samsung enorm veel ervaring mee heeft. De Galaxy Fold Special Edition was een aardige eerste poging maar de Fold 7 is op een veel strenger dieet gezet. En dan valt een uitpuilende camera alleen nog maar meer op.

Samsung Fold 7 in nietsverhullend Thinborne-hoesje gespot

Samsung lost dat op door de cameramodule de vorm van een trapezium te geven. Qua volume neemt het weliswaar wat meer ruimte in maar het oogt niet zo gek als Apple (vermoedelijk) doet bij de iPhone 17 Air. Bovenstaande afbeelding is afkomstig van een Reddit-gebruiker die het toestel in een hoesje gespot heeft en deelt met ons.

Nieuwe generatie ProVisual Engine

De dikte van de camera lijkt gerechtvaardigd. Samsung zou de camerakwaliteit flink willen verbeteren. Dat doet het enerzijds met nieuwe en grotere sensoren en anderzijds met nieuwe software. Zo gaat de resolutie van de hoofdcamera omhoog van 50MP op de Fold6 naar 200MP.

Als eerste de Samsung Galaxy Z Fold 7 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur

Op softwaregebied belooft ProVisual Engine een flinke upgrade te krijgen. Dat beweert althans X-gebruiker @PandaFlashPro. Volgens deze bron gaat de beeld- en zoomkwaliteit omhoog en zou de camera van de Fold7 stabielere video schieten.

Lancering mogelijk in juli

De lancering van de 7e generatie Fold zou niet heel lang meer op zich laten wachten. Zo verscheen op Reddit promotiemateriaal bedoeld voor in een telefoonwinkel. Hieruit kunnen we afleiden dat Samsung zich vooral wil richten op de dunheid van het toestel.

Marketingmateriaal toont dunne Galaxy Fold 7

De verwachte lanceerdatum ligt vermoedelijk ergens in juli, een exacte datum hebben we nog niet. Nu Google versie 16 van Android officieel heeft vrijgegeven stelt dat Samsung in staat het toestel met die versie op de markt te brengen. Mogelijk zien we dan ook voor het eerste One UI 8 dat daarop gebaseerd is.