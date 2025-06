Beelden POCO F7 laten interessant kleurenschema zien

Na de introductie van de POCO F7 Pro en F7 Ultra vindt Xiaomi het hoogtijd om ook de POCO F7 aan te kondigen. Het moment van onthullen ligt nog een paar weken van ons verwijderd, maar wij hebben de foto's en specs al.

Update 17 juni: POCO heeft de lanceerdatum van de POCO F7 bekend gemaakt. Het toestel wordt op dinsdag 24 juni 2025 aangekondigd.

De logica achter de late onthulling van de POCO F7 ontgaat ons even, vooral omdat de F7 Pro en F7 Ultra al een tijdje onder ons zijn. Ondanks dat is er wel voldoende om naar uit te kijken. Ook de reguliere F7 belooft namelijk een vlaggenschipwaardig toestel te worden.

Aankomende POCO F7 in het wit en zilver

Want onder de motorkap van de POCO F7 vinden we een Snapdragon 8s Gen 4-chip. Dat is weliswaar niet het meest krachtigste wat Qualcomm in het assortiment heeft, het komt aardig in de buurt. En als Xiaomi iets met het commentaar over de prijs van de Pro/Ultra gedaan heeft, dan zit het wel goed wat ons betreft.

Het design van de POCO F7 is ook interessant. De witte uitvoering ziet er erg clean uit, met vlakke zijkanten en een eigenzinnig camera-eiland. De zwart/zilveren uitvoering steelt echter de show met z'n dual-tone kleurenschema. En daar blijft het niet bij, want ook de specificatielijst is op z'n zachts gezegd opvallend te noemen.

Zo sommen we de volgende functies op;

6.83 OLED-scherm met 1280p resolutie

50MP met f/1.5 OIS-lens + 8 MP ultragroothoek

20MP selfiecamera

7550 mAh batterij met 90W snelladen

Snapdragon 8s Gen 4 met 12GB aan RAM

512GB aan opslaggeheugen

Android 15 + HyperOS 2

IP68 waterdicht

Vooral de batterijcapaciteit valt op alleen denkt de bron dat in sommige markten een versie met 6500 mAh zal verschijnen. Dat is nog steeds enorm te noemen. Naast de hier getoonde witte en zilveren versie wordt er ook een volledig zwarte versie van de POCO F7 verwacht. Als de geruchten kloppen dan wordt het toestel ergens in juni aangekondigd.

(via)