CAD-tekeningen tonen kleinere OnePlus Watch 3 43mm

Niet iedereen heeft polsen waar je een vrachtwagen omheen kunt parkeren. Dat snapt OnePlus ook. Daarom komt er binnenkort een kleinere versie van de OnePlus Watch 3: een 43mm-model, speciaal voor mensen zonder Marvel-superheld-genen. Plaatjes van dit compactere horloge verschenen online en zien er niet verkeerd uit.

We treffen de eerste beelden van de 43mm versie van de Watch 3 op de website van AndroidHeadlines. De beelden zijn afkomstig van @onleaks en dat betekent dat ze zijn gebaseerd op CAD-tekeningen. Het uiteindelijke product kan er dus anders uitzien, al valt dat in de praktijk vaak mee.

CAD-tekeningen van de kleinere OnePlus Watch 3 43mm

Er zijn twee uitvoeringen te zien; een zilverkleurige met wit bandje en een volledig zwarte versie. OnePlus past een rond scherm toe met wat lijkt erg dunne schermranden. Rechts zien we een stevige draaiknop waarvan het nog even de vraag is of deze ook echt draaibaar is. Daaronder zit een drukknop en verder zien we geen bedieningsmogelijkheden.

Unisex design

Vergelijken we het horloge met de 46mm versie dan oogt de 43mm variant een stuk verfijnder. En dan denk je automatisch dat hij geschikter is voor de vrouwelijke pols. Maar het design is redelijk unisex waardoor hij ook op een mannelijke pols niet zou misstaan.

Het horloge deed ons wat bekend overkomen en dat klopt. Moederbedrijf Oppo lanceerde eenzelfde ontwerp eerder in de vorm van de Oppo Watch X2 Mini. Die was voorzien van een 1,32" scherm met Snapdragon W5-chip. Verwacht dezelfde specificaties bij de OnePlus Watch 3 43mm. Oppo bracht de X2 Mini hier nooit uit, de OnePlus wordt hier wel verwacht.

Mogelijk weer 2 besturingssystemen

Hopelijk past OnePlus weer twee besturingssystemen toe; RTOS en Wear OS. Door de eerste te gebruiken voor het tonen van de tijd en de tweede voor wanneer je apps gebruikt weet OnePlus een veel langere accuduur te realiseren. Bij eerdere horloges van het merk met zo'n opstelling van een kleine week. Daar kan geen andere smartwatch met zulke specs momenteel aan tippen.

OnePlus heeft al gezegd dat het de OnePlus Watch 3 mini op 8 juli zal aankondigen. Als het eerder genoemde horloge van Oppo een indicatie is van de toekomstige prijs dan moet het horloge rond de €250 kosten.