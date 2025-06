Apple’s reactie op AI doet denken aan Microsofts reactie op de eerste iPhone

Voorafgaand aan WWDC 2025 publiceerde Apple een paper waarin het kritisch is op hoe AI zich ontwikkelt. Het deed denken aan de ontkenningsfase: in plaats van voorop te lopen lijkt Apple de tekortkomingen van AI te willen benadrukken. Ondertussen zetten concurrenten vol in op innovatie, met of zonder Apple.

Ook tijdens WWDC 2025 zagen we een behoudende houding. De demonstratie van live-vertaling oogde traag en weinig vernieuwend; een functie die Samsung en Google al geruime tijd soepel aanbieden. Belangrijke vernieuwingen, zoals een persoonlijkere Siri, zijn opnieuw uitgesteld tot ergens in 2026.

Concurrentie zet versnelling in

Rivalen als Google en Samsung laten wél zien waar AI toe in staat is. Google’s Gemini is al diep verweven in Android en biedt krachtige functies voor video, contextuele assistentie en realtime contentgeneratie. De stevige AI-infrastructuur van Alphabet, met jarenlange investeringen en de integratie van DeepMind, werpt zijn vruchten af.

Alle Apple Intelligence functies van 2025

Samsung weet AI praktisch en bruikbaar te maken. Functies zoals Auto Trim, Instant Slo-Mo en Now Brief helpen gebruikers bij contentcreatie en planning. Galaxy AI werkt bovendien app-overstijgend en voelt geïntegreerd, iets waar Apple’s AI-visie nog nauwelijks aan raakt.

Apple blijft op safe spelen

Apple kiest bewust voor on-device AI, met nadruk op privacy en controle. Dat is prijzenswaardig, maar komt met een prijs: de M-series chips zijn minder geschikt voor zwaardere AI-modellen en Apple’s afhankelijkheid van partners zoals OpenAI en Anthropic toont dat de cloudstrategie nog in de kinderschoenen staat.

Apple kiest veelal voor On-device AI

Analisten wijzen bovendien op Apple’s “technical debt”: een trage ontwikkelstructuur en complexe legacy-code beperken de slagkracht van het bedrijf. Belangrijke functies schuiven steeds op en dat ondermijnt vertrouwen, zowel bij consumenten als ontwikkelaars.

De Nokia-parallel

De situatie doet denken aan Nokia in 2011, dat te lang vasthield aan Symbian en Android negeerde. Het marktaandeel kelderde en binnen twee jaar nam Samsung het stokje over. Natuurlijk is Apple vandaag technologisch verder, met een sterk ecosysteem, maar ook hier dreigt stagnatie op een cruciaal moment in de markt.

De AI-revolutie vraagt om visie, snelheid en durf. Incrementalisme is in dit speelveld geen strategie, maar een risico. Wat Apple zou moeten doen is;

Cloudinfrastructuur uitbreiden : investeer fors in eigen AI-centra en GPU-clusters

: investeer fors in eigen AI-centra en GPU-clusters Open durven zijn : zet in op strategische partnerships en interoperabiliteit

: zet in op strategische partnerships en interoperabiliteit Leiderschap tonen: lever AI-functies die écht vernieuwen en werk met heldere tijdlijnen

Apple staat op een kruispunt. De keuze is duidelijk: vasthouden aan vertrouwde patronen óf mee in de versnelling die AI heet. Net als Microsoft destijds de impact van de iPhone onderschatte, lijkt Apple nu te laat in te zien hoe diep AI onze apparaten en werkwijzen verandert.

De AI-trein rijdt. De vraag is niet of Apple mee mag, maar of het zelf wil rijden – of achteraan blijft hangen.