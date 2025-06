WWDC 2025: Geen nieuwe AI maar nieuwe UI

Apple heeft tijdens het jaarlijkse WWDC zoals gebruikelijk nieuwe software gedemonstreerd voor de iPhone, iPad, Watch en andere hardware. De focus lag dit jaar niet op AI-functionaliteit, maar op een nieuwe interface (UI) genaamd Liquid Glass.

Wie recent een Mac opgestart heeft weet dat die interface niet lijkt op een iPad. En een iPad lijkt weer in het niets op een Apple Watch. En dan hebben we nog de Vision Pro die er een geheel eigen stijl op na houdt. Daar moet onze hoogste prioriteit op liggen, aldus Apple. En zie daar een nieuwe interface die we op alle Apple-producten gaan terugzien.

Nieuwe functies van iOS 26

In alle eerlijkheid ziet Liquid Glass er erg gelikt uit waarbij veel element op glas lijken waar je gedeeltelijk doorheen kunt kijken. Maar of het Apple's grootste problemen oplost is nog maar de vraag. Vorig jaar lag de focus juist op AI, maar veel van die beloften kon het niet waarmaken. Reden voor Apple om alle zeilen bij te zetten, zou je denken, maar niets van dat alles. Hierdoor loopt de achterstand die Apple op het gebied van AI heeft alleen nog maar meer op.

iOS 26

Een andere grote wijziging dit jaar is een nieuw versienummer. We slaan iOS 19 tot en met 25 over en gaan meteen door naar iOS 26. Hiermee loopt het versienummer gelijk met het jaartal waarin het actief is. iOS 26 moet in september 2025 uitkomen en die laatste paar maanden zullen we Apple vergeven. Niet alleen iOS slaat enkele versienummers over, alle software krijgt nu het versienummer 26.

Naast de nieuwe Liquid Glass-interface krijgen bestaande iOS-apps extra functies. We sommen de belangrijkste wijzigingen op

All clear mode naast Light en Dark mode

naast Light en Dark mode Spatial scene ; 3D-foto als achtergrond of in Photos

; 3D-foto als achtergrond of in Photos Nieuwe camera-app interface

interface Collections in Photos-app

Edge-to-edge webpagina's in Safari

Nieuwe Telefoon-app startscherm

startscherm Call screening ; automatisch telefoontjes aannemen om spam te kunnen weigeren

; automatisch telefoontjes aannemen om spam te kunnen weigeren Hold assist ; neemt jouw plek in een telefoon wachtrij in

; neemt jouw plek in een telefoon wachtrij in Achtergronden in Messages

Polls in Groups Message

in Groups Message Live translation in Telefoon, Facetime en Messages

in Telefoon, Facetime en Messages Automix in Apple Music om 2 nummers in elkaar over te laten gaan

in Apple Music om 2 nummers in elkaar over te laten gaan Maps houdt je routines bij en doet suggesties zoals opstoppingen

houdt je routines bij en doet suggesties zoals opstoppingen Nieuwe Games app waar je al je gedownloade spelletjes vindt

app waar je al je gedownloade spelletjes vindt Zoeken op je scherm met Visual Intelligence

iOS 26 wordt in het najaar verwacht wanneer Apple ook haar nieuwe iPhones aankondigt. Of dit de iPhone 17-serie zal zijn of dat die ook iPhone 26 gaat heten horen we dan in het najaar.