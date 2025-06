Eerste afbeelding verschenen van nog aan te kondigen Nothing Phone 3

Hij wordt pas 1 juli aangekondigd maar nu al kunnen we je de eerste afbeelding tonen van de aankomende Nothing Phone (3). Het moet het eerste echte vlaggenschip worden van het Engelse Nothing, en deze afbeelding stelt ons gelukkig niet teleur.

Onderstaande afbeelding van de Nothing Phone (3) verscheen op de tijdlijn van Max Jambor (@MaxJmb) op X. We zien de achterkant van het toestel en die lijkt onmiskenbaar op een Nothing-telefoon. Zo is er de nodige transparantie en veel beige tinten. Alleen de Glyph-verlichting lijkt te ontbreken.

Achterkant van de Nothing Phone (3)

Dat laatste mag geen verrassing heten; Nothing hintte er eerder zelf ook al op. Vorige Nothing-telefoons konden via deze Glyph-verlichting je op de hoogte brengen van notificaties en gaven het toestel z'n unieke look. We zien op het eerste gezicht ook niets op de Nothing Phone (3) dat de functie van Glyph kan overnemen.

Verschil met eerdere afbeeldingen

Nothing deelde eerder al enkele close-ups van de Phone (3), die we met terugwerkende kracht kunnen terugvinden in bovenstaande afbeelding. Het vreemde is wel dat de close-ups die Nothing zelf eerder deelde niet geheel overeenkomen. Zo ontbreekt er hier en daar wat details.

Eerder door Nothing gedeelde afbeeldingen; zoek de verschillen

Of dit komt omdat de afbeelding van Max een vroeg prototype betreft weten we (nog) niet. Dat zal 1 juli blijken wanneer Nothing het toestel wereldkundig maakt. Dan zien we waarschijnlijk ook de eerste koptelefoon van het merk; de Headphone (1). Die wordt in het wit en zwart verwacht.

De Nothing Phone (3) komt met 12+256 of 16+512GB aan opslag in eveneens een zwarte en witte kleurstelling. De verwachte prijs bedraagt 800 Britse Pond, dat is omgerekend zo'n €950. Hiermee wordt de Phone 3 de duurste telefoon van Nothing tot nu toe.

Vermoedelijke specificaties Nothing Phone (3)

Daar zullen de specificaties dan ook naar zijn. Verwacht wordt dat er binnenin een Snapdragon 8 Elite zit, minstens een 5000 mAh grote batterij en een drievoudig camerasysteem met grotere sensor voor de hoofdcamera. Veel overige specificaties blijven nog even geheim. Zo hebben we nog altijd niet kunnen achterhalen hoe groot het scherm is.

Lang hoeven we niet te wachten voordat we ook daar antwoord op krijgen. Zoals gezegd horen we 1 juli meer wanneer Nothing het toestel officieel aankondigt.