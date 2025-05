Nothing geeft teaser van aankomende Nothing Phone (3)

De Nothing heeft aangegeven wanneer de Nothing Phone (3) aangekondigd wordt. Het eerste echte vlaggenschip komt ergens in juli en ze delen meteen deze afbeelding. Wij weten wanneer precies de Phone (3) komt, in welke kleuren en met hoeveel geheugen.

Nothing heeft op social media een teaser geplaatst van de Nothing Phone (3). Het toestel moet een echt vlaggenschip worden met bijbehorend hoog prijskaartje. We zien slechts een klein detail van het toestel, dat is het grijs gehuld is.

Waar we precies naar kijken, of het functioneel is of louter esthetisch, is nog onbekend. Vermoedelijk het laatste maar we laten ons graag verrassen. Eerder nog stond op Nothing haar eigen website een foto van topman Carl Pei met een zwarte uitvoering van de Nothing Phone (3).

Terwijl Nothing het houdt op een lancering ergens in juli weten wij exact wanneer de Phone (3) aangekondigd wordt. We weten zelfs het tijdstip. Schrijf maar mee; 1 juli 2025 om 20:00. En we weten ook in welke uitvoeringen;

12+256GB White

12+256GB Black

16+512GB White

16+512GB Black

Dat betekent dat we op moment van schrijven nog maar een kleine maand hoeven te wachten op het eerste ware Nothing-vlaggenschip. Die tijd zal Nothing ongetwijfeld vullen met vele teasers en dit is dus niet het laatste bericht die we aan het toestel besteden.