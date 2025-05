Vergeet iOS 19, volgende versie heet iOS 26

Volgens Mark Gurman van Bloomberg komt Apple komende WWDC niet met iOS 19 maar met iOS 26. Apple zou de naamgeving van haar OS-en gelijk willen laten lopen met het jaartal om verwarring te voorkomen. Onlogisch klinkt het niet maar wat betekent dit allemaal?

Een gewetensvraag; in welk jaartal kwam iOS 13 uit? En de iPhone 12? Zonder flink terug te rekenen is daarop geen makkelijk antwoord te geven. Apple denkt dat de iPhone dusdanig volwassen is dat het zich kan richten op randzaken. En dus gaat de naamgeving op de schop. Dat is tenminste de verwachting van Bloomberg.

iOS 26 is dichterbij dan je denkt

Als de geruchten kloppen dan zien we 9 juni niet iOS 19 maar iOS 26. De nieuwe naamgeving zou ook voor de andere besturingssystemen gelden die Apple uitgeeft. Dat zijn macOS 26, iPadOS 26, watchOS26, etc. De naamgeving is niet het enige wat verandert; het uiterlijk gaat ook flink op de schop.

Samsung deed in 2020 hetzelfde

De naamswijziging doet denken aan wat Samsung in 2020 deed. De toen aangekondigde Galaxy S20 volgde de S10 op waarmee het typenummer gelijk liep met het jaartal. Of Apple ook voornemens is om dezelfde naamgeving voor haar iPhone toe te passen is afwachten, maar het zou logisch klinken.

Er ontstaat voor Apple dan wel een extra probleem. Apple kondigt haar nieuwste iPhones doorgaans in september aan. De iPhone 26 zou dan in 2025 aangekondigd worden. Dit probleem heeft Samsung niet door aan het begin van het jaar nieuwe Galaxy S-telefoons uit te brengen.

Het antwoord volgt 9 juni

We horen het antwoord op 9 juni wanneer Apple haar jaarlijks WWDC houdt. Dat event start met een keynote op maandag 9 juni om 10 AM lokale tijd, dat is 19:00 Midden-Europese Tijd. Apple demonstreert dan traditiegetrouw de nieuwste versies van haar populaire besturingssystemen, waaronder iOS en macOS. Nieuwe iPhone worden later dit jaar aangekondigd samen met de nieuwe iOS-versie.