Lenovo maakt Motorola Moto G56, G86 en G86 Power 5G officieel

Lenovo heeft een drietal Motorola-telefoons officieel aangekondigd; de Moto G56, G86 en G86 Power. Dit trio aan 5G-telefoons komt in opvallende Pantone-kleuren op de markt en met batterijen variërend van 5200 tot 6720 mAh groot.

De Moto G56 is een robuuste telefoon die voldoet aan de militaire MIL-STD-810H standaard en daardoor tegen een stootje kan. Het design is allesbehalve robuust maar eerder verfijnd en premium. Het scherm voorop meet 6,72 inch en wordt beschermd door Gorilla Glass 7i.

De allesbehalve saaie Moto G56

Achterop vinden we naast een 50MP camera die voorzien is van een Sony Lytia 600 sensor ook een ultragroothoek camera. Binnenin zit een 5200 mAh grote batterij die genoeg vermogen kan leveren aan de MediaTek Dimensity 7060-chip om de hele dag degelijke prestaties neer te zetten. Opladen kan met 30W. Je koopt een exemplaar vanaf € 229,98 in de kleuren Pantone Black Oyster, Dazzling Blue, Gray Mist of Dill.

Motorola Moto G86 5G

De Moto G86 is eveneens uitgerust met een 5200mAh batterij met 30W snelladen, maar beschikt over een krachtiger Dimensity 7300-chipset. Het schermformaat komt uit op een iets kleinere 6,7 inch maar dankzij de dunnere schermranden oogt de G86 veel compacter.

Moto G86 in de kleur Pantone Spellbound

De camera achterop schiet 4K-video en is eveneens voorzien van een 50MP hoofdcamera en 8MP ultra-groothoek. Je treft hier geen koptelefoonpoort aan maar er is wel stereogeluid met Dolby Atmos-ondersteuning. De beschikbare kleuren zin Pantone Golden Cypress, Cosmic Sky, Spellbound en Chrysanthemum. De vanaf-prijs bedraagt €300.

Motorola Moto G86 Power 5G

Voor wie een 5200 mAh batterij simpelweg niet genoeg is, heeft Lenovo ook nog de G86 Power uitgebracht. Deze versie van de G86 beschikt over een 6720 mAh batterij met eveneens 30W opladen. Hiermee is volgens het bedrijf een gebruiksduur van 53 uur mogelijk op één lading.

Nog langer van je dag genieten dankzij de Moto G86 Power

De G86 Power is net geen millimeter dikker dan de reguliere G86 en weegt slechts 13 gram meer. Dit komt omdat er binnenin gebruik is gemaakt van de nieuwe Silicon-carbon batterijtechniek. Je betaalt een kleine extra premium voor een exemplaar die overigens in dezelfde vier Pantone-kleuren uitkomt. Je hebt een exemplaar in huis vanaf €329,99 maar wanneer precies is nog onbekend.