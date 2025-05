BlackBerry Passport krijgt opvolger in de vorm van Unihertz Titan 2

Voor wie ook zo terugverlangd naar de goede oude BlackBerry-tijden heeft Unihertz goed nieuws. Het lanceert in juni via een Kickstarter de Titan 2. Het hoekige toestel van het formaat van een paspoort beschikt over een volledig toetsenbord en draait Android.

Het verschil met de Titan 2 en de BlackBerry Passport is dat de eerste een extra rij functietoetsen krijgt, verder ogen de toestellen gelijk aan elkaar. Het is niet de eerste keer dat Unihertz op BlackBerry gelijkende telefoons uitbrengt, hiervoor gebruikte het eerder Kickstarter om de ontwikkeling te betalen.

Unihertz Titan 2 met échte toetsen komt in juni

Telefoons met een toetsenbord zijn uit de gratie geraakt nadat de iPhone in 2007 op de markt kwam. En wie geen iPhone kocht, schafte wel een Android smartphone met touchscreen aan. De ondergang van BlackBerry werd ingezet waarna het snel bergafwaarts ging. Het Canadese bedrijf probeerde met touchphones marktaandeel terug te winnen maar de hoogtijdagen zouden nooit weer terugkeren. Vanaf 2013 maakte het bedrijf zelf geen telefoons meer.

Wachten op specificaties

Unihertz sprong in het gat dat BlackBerry achterliet met compacte telefoons met fysieke toetsenborden. Met de Titan 2 die in juni op Kickstarter gelanceerd toont Unihertz wederom respect aan de nalatenschap van BlackBerry. We horen dan ook met welke specificaties en prijskaartje de Unihertz Titan 2 uitgerust zal zijn.

We durven al wel te voorspellen dat het toestel geen groot succes zal worden. Touchscreens zijn zo goed geworden en bieden meer ruimte voor content dan telefoons met een toetsenbord. Dat wil niet zeggen dat sommige mensen uit zullen kijken naar de Titan 2 met fysieke toetsen. Het gevoel wat een echte knop indrukken geeft is met geen touchscreen goed na te bootsen.