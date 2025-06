Google hint op vroege Pixel 10 lancering

Google heeft verrassing in petto voor 25 Pixel-fans. Zij mogen op 27 juni de volgende generatie Pixel-apparaten bewonderen. Het gewone volk moet nog even geduld hebben maar mogelijk niet voor lang.

Google lijkt zich voor te bereiden op de Pixel 10-lancering. Zo leerden we vorige week dat de commercial al is opgenomen, een signaal dat het product klaar is voor z'n grote onthulling. En mogelijk komt die eerder dan verwacht nu Google 25 van haar grootste fans gaat uitnodigingen voor een preview.



De Pixel 10-uitnodiging in kwestie (klik voor groot) De Pixel 10-uitnodiging in kwestie (klik voor groot)

In een uitnodiging die bij AndroidAuthority opdook staat weliswaar geen directe verwijzing naar de Pixel 10, maar er wordt wel gesproken over een "sneak preview of our upcoming devices" en "hands on with pre-release Pixel devices". Google kiest op 11 juni in totaal 25 gelukkigen die daar 27 juni bij mogen zijn.

Pixel Penthouse

Het besloten evenement vindt plaats in Londen in het Pixel Penthouse. Hoe lang die fans hun mond moeten houden weten we niet maar mogelijk maakt Google het ze iets makkelijker. Door bijvoorbeeld de Pixel 10-serie vlak daarna aan te kondigen. Eerder gingen we uit van een lancering eind augustus, maar mogelijk komt die dus eerder dan verwacht.