Prototype van Samsung Galaxy Watch 8 Classic te koop aangeboden op eBay

Fabrikanten kondigen hun producten doorgaans eerst aan voordat we ze tweedehands op platforms als eBay aantreffen, maar Samsung doet de dingen graag net even iets anders. Wie wil kan op eBay bieden op een nog niet aangekondigde Galaxy Watch 8 Classic. Opmerkelijk? Absoluut! Een koopje? Absoluut niet!

We zien wel vaker dat fabrikanten wat onvoorzichtig te werk gaan met onaangekondigde producten maar Samsung maakt het dit keer wel heel bond. Wie wil kan een prototype van de nog aan te kondigen Galaxy Watch 8 Classic op eBay kopen.

Prototype Galaxy Watch 8 Classic kopen?

De vraagprijs bedraagt $570 en dan zou ons advies zijn om te wachten totdat de smartwatch officieel is en dan een nieuw exemplaar kopen. Scheelt zomaar wat geld. Wel bevestigt de verkoper het vernieuwde design waarover de Galaxy Watch 8 Classic beschikt. De behuizing zit tussen een vierkant en circle in en heet daarom ook wel squircle. We zagen het eerder al bij de Watch Ultra.

Close-up van de achterkant van de Watch 8 Classic

Fans van de draaibare ring kunnen hun hart ophalen; die beleeft bij de Watch 8 Classic z'n come-back. Alleen de twee formaten verdwijnen; het toekomstige horloge is alleen in een 46mm kast verkrijgbaar. Mogelijk is er wel keuze uit een 4G/LTE en Bluetooth-versie.

Accessoires Watch 8 Classic

De gelukkige koper krijgt er een oplaadkabel bij en een lederen polsbandje. Of dat de volledige inhoud van de doos is weet de verkoper niet. We weten ook niet hoe hij of zij er aan komt. We zien op de doos wel dat hij gemaakt is in Vietnam, dus misschien is dat een hint naar de afkomst van de koper.

De vele afbeeldingen leren ons verder dat het slimme horloge beschikt over Sapphire Crystal aan de voorkant, iets wat we vaker zien bij luxere horloges. De behuizing is 5ATM waterdicht en de LTE-versie beschikt over GPS voor nauwkeurige locatiebepaling. Het bijbehorende typenummer is SM-L505U en dat komt overeen met eerdere geruchten.

Aankondiging Galaxy Watch 8 Classic

Ook zien we rechts een forse knop. Die is in tegenstelling tot de renders van @onleaks niet volledig oranje, zoals op de Galaxy Watch Ultra, maar heeft wel een ringvormige oranje opdruk. We verwachten een lancering ergens na de zomerperiode, mogelijk tegelijk met de introductie van de Galaxy Z Fold 7 en Flip 7. Hoogstwaarschijnlijk zien we dan ook de reguliere Galaxy Watch 8-horloges.