Nieuwe Oppo A5 5G gaat lang mee en kost niet veel

Oppo heeft de A5 5G gelanceerd. Een smartphone met een 6000 mAh dikke batterij die volgens het bedrijf 48 maanden als nieuw aanvoelt. Voor de prijs hoef je het niet te laten, erg duur is de Oppo A5 5G niet.

Het zijn nogal wat claims die Oppo maakt. Zo zal de Oppo A5 5G 48 maanden vloeiend aanvoelen, dat is dus 4 jaar lang. Dat is getest in het lab door dagelijks gebruik te simuleren. De batterij, die met 6000 mAh al erg ruim is, zal na 5 jaar nog altijd 80% van z'n oorspronkelijke capaciteit hebben. En dan belooft Oppo ook nog eens drie Android-upgrades en 6 jaar lang aan beveiligingsupdates.

Oppo A5 5G kan tegen een stootje

Toch hoef je voor dit alles nog geen €200 te betalen. Je krijgt dan een 6,67 inch groot beeldscherm met een vloeiende 120Hz weergave, heldere 1000-nits en met Glove Touch waardoor het geschikt is voor handschoenen tot 5 millimeter dik. De behuizing kan tegen een stootje en tegen de elementen dankzij een IP65-rating en MIL-STD-810H certificaat.

Camera met Dual-View Video

Op cameragebied kunnen we melden dat er achterop een 50MP hoofdcamera zit met een 2MP secundaire lens om diepte te herkennen. Hierdoor schiet je fraaie portretfoto's met scherpte-diepte. Voorop zit een 8 MP selfiecamera en je kunt met Dual-View Video beeld van beide camera's opnemen. Ideaal om je eigen reactie en die van een ander te filmen.

Oppo A5 5G met Glove Touch voor bediening met handschoenen aan

De Oppo A5 draait Colors 15 wat gebaseerd is op Android 15 en komt met enkele AI-functies. Zo kun je ongewenste objecten wissen uit foto's dankzij Object Eraser en maak je onscherpe foto's scherp met AI Clarity Enhancer. En met Smart Image Matting knip je personen uit foto's om er stickers van te maken.

Als eerste de Oppo A5 5G hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur

Je koopt een Oppo A5 5G vanaf een bedrag van €199 met 4+128GB aan opslag alleen in de kleur Black Green. Het toestel is vanaf vandaag verkrijgbaar in onder meer Oppo's eigen online winkel en binnenkort ook via andere aanbieders.