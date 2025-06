De laatste Google Pixel 10-geruchten op een rij

Het is niet ondenkbaar dat de eerste grote telefoonaankondiging die van de Pixel 10-serie is. We kijken er stiekem zelf ook erg naar uit. Het duurt mogelijk niet lang meer voordat Google de serie officieel onthult en in de tussentijd is er genoeg over te melden. We hebben de laatste geruchten voor je opgesomd.

Gerucht 1: Magneten

Te beginnen bij magneten. Want de Pixel 10 krijgt mogelijk net als de iPhone ingebouwde magneten. Dat heet dan geen MagSafe maar Pixelsnap. De magneten zorgen dat je draadloze oplader perfect uitgelijnd is, maar maken ook accessoires mogelijk. Denk aan een telefoonhouder voor op je bureau of een ring voor extra grip.

Wireless Power Consortium toonde eerder al Pixel met Qi2, die dat helemaal niet ondersteunde

Het inbouwen van magneten is onderdeel van de Qi2-standaard die sneller draadloos opladen mogelijk maakt en waarbij de oplader perfect wordt uitgelijnd met de telefoon. Google is niet de eerste de Qi2 toepast in een Android-telefoon; de HMD Skyline was de eerste en momenteel de enige. Er zijn wel meer Android-fabrikanten die Qi2.1 toepassen; een versie van Qi2 zonder magneten. De Samsung S25-serie is daar een voorbeeld van.

De reden waarom Android-fabrikanten Qi2 nog niet massaal omarmt hebben is mogelijk vanwege het extra gewicht van de magneten. Ze nemen ook de nodige ruimte in die ten koste gaat van de batterij. Als alternatief bieden fabrikanten vaak wel bijpassende hoesjes aan waar de magneten zijn ingebouwd.

Gerucht 2: Hub Mode

In het verlengde van de Pixelsnap-accessoires krijgt de Pixel 10 mogelijk een speciale Hub modus. Wanneer de nieuwste Pixel in een magnetische houder geplaatst wordt verandert de weergave van het scherm in een soort dashboard. Dit doet sterk denken aan Apple's Standby-by modus.

Stand-by Mode op de Apple iPhone

Hierbij toont de telefoon de klok en andere belangrijke informatie op een overzichtelijke manier zonder veel afleiding. Ideaal voor naast je bed of op je bureau. Je hoeft je telefoon er alleen maar voor op de oplader te leggen en een kwartslag te draaien (landscape modus).

Gerucht 3: Luidere speakers

Goed nieuws voor de audiofielen onder ons. De Pixel 10 krijgt naar verluidt de beste audiokwaliteit van alle Pixel-telefoons ooit. Dat komt dankzij het toepassen van geheel nieuwe speakers, al blijft nog even onduidelijk hoe deze verschillen met diens voorganger.

Gerucht 4: Betere videostabilisatie

Google voorziet de videocamera van een nieuw soort stabilisatie die net zo goed is als een Gimbal. Ook de Asus Zenfone 12 Ultra en LG Wing hebben een ingebouwde gimbal, dus uniek is het niet. Maar het is wel goed nieuws voor wie van soepele videobewegingen houdt.

Gerucht 5: Geen zwarte en witte versie meer

De Pixel 10 wordt ook een stuk kleurrijker dan z'n voorgangers. Weg zijn de Obsidian Black en Porselain White kleuren waar we al jarenlang naar kijken. Je kunt straks kiezen uit Ultra Blue (blauw), Limoncello (geelgroen), Iris (blauw) en Midnight (donkergrijs).

Vertrouwde Porcelain en Obsidian

Verwacht voor de Pro-modellen kleuren als Smokey Grey en Smokey Green. Voor wie meer houdt van monochrome kleuren is daar ook nog een Light Porcelain en Midnight versie beschikbaar die in de buurt komen van wit en zwart maar niet zo uitgesproken zijn.

Gerucht 6: Nieuwe lanceerdatum

Of al deze geruchten uitkomen zal 20 augustus duidelijk worden. Dat is de nieuwste datum waarop verwacht wordt dat Google de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en de Pixel 10 Pro Fold zal onthullen en lanceren. Alle vier de toestellen zullen diezelfde dag te bestellen zijn en worden 28 augustus op z'n vroegst verwacht. Hopelijk draait de Pixel 10-serie ditmaal wel de nieuwste Android-versie, versie 16, uit de doos.

(via 1, 2, 3, 4)