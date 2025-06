Volledige Samsung Galaxy Watch 8-serie voor lancering te zien

We krijgen dit najaar nieuwe smartwatches van Samsung, genaamd de Galaxy Watch 8-serie. Eerder al wisten we je te melden dat de Watch 8 Classic een squircle vormgeving krijgt, een combinatie van een cirkel en een vierkant, en vandaag weten we ook hoe de Watch 8 en de nieuwe Watch Ultra eruit komen te zien.

Het is AndroidHeadlines gelukt om de persafbeeldingen van de Samsung Watch 8, de Watch 8 Classic en de nieuwe Watch Ultra te bemachtigen. De line-up komt er redelijk hetzelfde uit te zien met het controversiĆ«le squircle design wat met de eerste Watch Ultra geĆÆntroduceerd werd.

Galaxy Watch 8

De reguliere Samsung Galaxy Watch 8 krijgt de minste fratsen maar oogt wel stukken forser door het nieuwe design. De meningen of het mooi is of niet zijn wat verdeeld. Het horloge kent geen centrale knop zoals bij de Watch 8 Classic en de nieuwe Watch Ultra. Wel vinden we aan de rechterzijkant twee bedieningsknoppen, net als bij de Watch 7.

Galaxy Watch 8

Galaxy Watch 8 Classic

De Watch 8 Classic openbaarde zich al eerder dankzij verschenen renders en foto's van iemand die het horloge op eBay plaatste. Hier past Samsung mogelijk een draaibare ring om het scherm waardoor de afwijkende vormgeving minder lijkt op te vallen. Van het horloge komt mogelijk Ć©Ć©n formaat uit; alleen een 46mm versie. Van de instap Watch 8 verwachten we wel twee verschillende formaten.

Galaxy Watch 8 Classic

Galaxy Watch Ultra 2

En dan de Watch Ultra 2, zoals we die momenteel aanduiden. We zien hem in een zilvergrijze behuizing met een donkerblauw Marine-bandje. Afgaand van de afbeelding zien wij geen verschil met de huidige Galaxy Watch Ultra. We sluiten de mogelijk niet uit dat Samsung daarom alleen een nieuwe kleur uitbrengt.

Galaxy Watch Ultra 2

Galaxy Watch 8-serie aankondiging

En dan rest alleen nog de vraag wanneer Samsung deze drie nieuwe smartwatches aankondigt. We hebben in het geruchtencircuit nog geen harde data en tijdstippen gehoord. Maar als we naar voorgaande Unpacked-evenementen kijken waar Samsung nieuwe Galaxy Watches presenteerde dan zijn juli en augustus de meest logische kandidaten.

Eenmaal aangekondigd hoeven we vermoedelijk ook niet lang te wachten voordat ze in de winkels liggen. Prijzen zijn nog niet bekend maar zullen in lijn liggen met diens voorgangers.