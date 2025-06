Specificaties Fairphone 6 vroegtijdig verschenen

De specificaties van de aankomende Fairphone 6 zijn binnen. WinFuture heeft de scoop maar we hebben kunnen achterhalen waar de specificaties oorspronkelijk vandaan kwamen.

In het kort Beeldscherm Fairphone 6 wordt iets kleiner maar de beelden zijn wel vloeiender door hogere verversingssnelheid (120Hz)

De telefoon krijgt een meer traditionele en krachtige smartphone-processor (Snapdragon 7s Gen 3)

De hoofdcamera blijft 50 MP, maar de groothoekcamera gaat van 50 naar 13 MP. De selfiecamera (32 MP) krijgt een wijdere kijkhoek.

Verder wordt de batterij iets groter, en is het glas sterker en de wifi sneller.

De officiële onthulling van de Fairphone 6 is op 25 juni. Dan wordt ook de achterkant getoond, waar je mogelijk accessoires op kunt vastklikken.

We moeten hoognodig op zoek naar een alternatief voor Google Alerts want de bij ons bekende EAN-codes van de Fairphone 6 triggerden niet tijdig een alert. Handmatig zoeken leverden wel wat op en dus ging de scoop naar WinFuture. Houdt ons alleen maar scherp, doen we verder niet moeilijk over. Bovendien weet jij nu waar je 25 juni op kunt rekenen als het toestel officieel wordt.

Eerdere, en tot dusver enige, afbeelding van de Fairphone 6

De Fairphone 6 belooft een iets kleinere telefoon te worden met een 6,31 inch scherm tegenover het 6,46 inch grote scherm van de Fairphone 5. Het gaat ditmaal om een p-OLED LTPO-paneel met een schermverversing van 120Hz. Hierdoor ogen beelden net iets vloeiender dan het 90Hz paneel van het vorige model.

Andere verschillen zijn te vinden bij de camera's. De hoofdcamera bestaat nog altijd uit een 50MP sensor maar de tweede camera, wat een ultra groothoek-camera is, gaat van 50 naar 13MP. De diafragmas zijn respectievelijk f/1.56 en f/2.2. Video kan nog wel altijd in 4K opgenomen worden. Ook de selfiecamera gaat omhoog in resolutie; van 50 naar 32MP maar kent wel een bredere kijkhoek van 120°.

Geen IoT-chipset meer

Grootste verschil is de processor. Fairphone stapt af van de Qualcomm Dragonwing QCM6490; een chip die niet specifiek voor telefoons bedoeld is maar voor IoT-oplossingen. De keuze voor deze chip was dat deze lang door Qualcomm ondersteunt zou worden. Fairphone kiest ditmaal voor een meer traditionele chip; de Snapdragon 7s Gen 3.

We zien verder de gebruikelijke kleine verbeteringen zoals sneller WiFi dankzij ondersteuning voor WiFi 802.11ax, steviger glas dankzij Gorilla Glass 7i en een iets hogere batterijcapaciteit van 4415mAh. We wachten nog altijd om meer beeldmateriaal van het duurzame toestel. Tot dusver hebben we alleen de voorkant gezien, maar de achterkant is net waar de verandering zit. Daar kunnen we vermoedelijk accessoires op bevestigen.

Uitnodiging voor de lancering van de Fairphone 6

We gaan het allemaal 25 juni zien wanneer Fairphone het toestel zal aankondigen. We hebben de uitnodiging al op zak en hopen je snel alle ontbrekende details te kunnen vertellen.