Fairphone staat op punt om haar zesde smartphone aan te kondigen; de Fairphone 5. Die gekke nummering komt vanwege de komst van de Fairphone 3+. Uit verschenen renders blijkt dat de Fairphone 5 de weg die z'n voorganger is in geslaan voortzet.

De Fairphone 5 ziet er namelijk lekker modern uit met vriendelijke rondingen, het eigenzinnig driehoekige camera-eiland en dit keer met een heus schermgat voor de selfiecamera. Geen gedateerde notch meer dus. Zo blijkt uit renders die Android Authority heeft opgedoken.

Fairphone 5 in transparant, zwart en blauw

We zien de Fairphone 5 is drie kleuren, al kun je de transparante versie nauwelijks een kleur noemen. Opvallend is dat de groene versie verdwenen is. Bij de versie van vorig jaar was die zelfs in twee uitvoeringen verkrijgbaar; Green en Speckled Green. Wat dat betreft oogt het dit jaar allemaal wat traditioneler, en wat ons betreft wat saaier.

Wel zo duurzaam

De Fairphone 4 is op moment van schrijven alweer bijna twee jaar oud. Het niet ieder jaar uitbrengen van een nieuw model past prima in het duurzame karakter van Fairphone, wiens telefoons zich kenmerken door het gebruik van eerlijke materialen. Dat er nu renders opduiken zegt mogelijk iets over hoe lang het nog duurt voordat hij officieel is. We verwachten niet lang meer.