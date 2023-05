De maker van Nokia-telefoons heeft een nieuwe robuuste Nokia-smartphone aangekondigd; de XR21. Het is volgens het bedrijf het equivalent van de iconische 3310 van weleer. Ook de XR21 moet bijna onverwoestbaar zijn en over een lange accuduur beschikken.

Om die claim waar te maken is de Nokia XR21 voorzien van een MIL-STD-810H stevige en IP68/69K waterdichte behuizing. De glazen voorkant is van Gorilla Glass Victus. Het toestel is daardoor bestand tegen vallen van 1,8 meter hoog, en waterdicht tot 1,5 meter diep voor tenminste één uur. Netjes maar zeker niet uniek.

Robuuste Nokia XR21 aangekondigd

De Nokia XR21 is voorzien van een 6,49 inch groot kleurenbeeldscherm met een maximale helderheid van 550 nits. Nieuw is de hogere schermverversing van 120Hz waardoor bewegingen veel soepeler ogen. Achterop is de hoofdcamera scherper geworden dankzij een 64MP sensor en ook selfies zijn scherper dankzij de hogere 13MP resolutie. Gelijkgebleven zijn de stereo speakers met OZO-playback.

Nokia XR21 prijs en beschikbaarheid

HMD Global rolt vier jaar lang maandelijks beveiligingsupdates uit voor een langdurig veilige telefoon. Het Android 13 besturingssysteem krijgt drie beloofde upgrades. Verder krijg je drie jaar lang fabrieksgarantie voor extra gemoedsrust. HMD Global brengt de XR21 meteen uit in de kleuren Midnight Black en Pine Green. De adviesprijs bedraagt 599 euro voor het model met 128GB.