Google Pixel 10 Pro komt 13 augustus, en zo ziet hij er in het echt uit

Volgens nieuwe bronnen kondigt Google de Pixel 10-serie op 13 augustus aan. Dat was ook de lanceerdatum van de Pixel 9-serie en dat is Google schijnbaar wel bevallen. Eerder werd 25 augustus genoemd als mogelijke lanceerdatum.

Het lijkt toch echt in augustus te gaan gebeuren. Dan maakt Google de Pixel 10-serie officieel bestaande uit een uitgebreidere Pixel 10, vernieuwde Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en mogelijk zelfs een Pixel 10 Pro Fold. Er werd rekening gehouden met een eerder dan gebruikelijke lancering, maar dit gerucht weerspreekt dat.

Vroeg prototype van de Google Pixel 10 Pro

De datum van 13 augustus komt van X-gebruiker @MysteryLupin die we eerder wel betrapt hebben op correcte voorinformatie. Inmiddels wisten we al dat de Pixel 10-serie draait op een Tensor G5-chipset die dit jaar niet door Samsung maar door TSMC gemaakt wordt. Dat moet een prestatievoordeel opleveren.

Google Pixel 10 Pro prototype

Echte afbeeldingen van de Google Pixel 10 Pro verschenen intussen via Telegram-kanaal Mystic Leaks. Het zou niet gaan om het definitieve productiemodel maar om een prototype. Bepaalde onderdelen kunnen anders zijn met de versie die straks in de winkels ligt.

Vergelijken we bovenstaande Pixel 10 Pro met de Pixel 9 Pro dan krijgt de camera module een dunnere rand maar oogt hij ondanks dat wel hoger. Wel zien we nog steeds 3 verschillende camera's in de module.