Apple’s snellere MagSafe-oplader gefotografeerd

Apple werkt aan een MagSafe-oplader met een hoger vermogen van 45W. Dat is bijna het dubbele van wat maximaal geldt. Deze Qi 2.2-compatible oplader wordt mogelijk samen met de iPhone 17 aangekondigd die later dit jaar uit moet komen.

Apple iPhones zijn niet echt snel op te laden. 25W is momenteel de limiet terwijl sommige andere telefoons boven de 100W zitten. Het volledig opladen van je iPhone 16 duurt daarmee onnodig lang. 1 uur en 45 minuten op precies te zijn. Apple halveert die tijd mogelijk vanaf de iPhone 17.

Snellere 45W MagSafe-lader met gewoven kabel

Bovenstaande foto verscheen bij de Taiwanese goedkeuringsinstantie NCC. We zien een nieuwe MagSafe-oplader waar je een iPhone op legt met een vermogen van 45W (3A x 15V). Er komt een uitvoering met een 1 meter lange kabel (A3502) en één met een 2 meter kabel (A3503). Beiden zijn compatible met de nieuwe Qi 2.2-standaard.

Qi 2.2 compatible

In theorie ondersteunt Qi 2.2 vermogens tot 50W maar Apple lijkt dus voor 45W gekozen te hebben. De oplader komt bij nog geen enkele iPhone volledig tot z'n recht; de iPhone 16 ondersteunt draadloos laden tot 25W. Of de nieuwe MagSafe-lader dan op een lager vermogen werkt is nog even afwachten, maar het ligt wel voor de hand.

45W MagSafe-oplader in 1 en 2 meter

De nieuwe oplader zal mogelijk tegelijk met de iPhone 17-serie aangekondigd worden. Of de iPhone 17 of alleen de iPhone 17 Pro met de hogere snelheden overweg kunnen is nog onduidelijk. Apple heeft er een handje van om de instap iPhone bewust van mindere specs te voorzien om verkopen naar de duurdere modellen te sturen.

Als eerste de Apple iPhone 17 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur

(via)