Weer renders gelekt van Samsung Galaxy Watch 8-serie, ditmaal recht van voren

Evleaks heeft nieuwe renders getoond van de aankomende Galaxy Watch 8 horloges. We zien het klokwerk ditmaal recht van voren, iets wat we nog niet eerder zagen. Vooral de instap Galaxy Watch 8 ziet er opvallend uit, haast als een tekening.

De Galaxy Watch 8-serie komt er aan bestaande uit de instap Galaxy Watch 8, de klassieke Galaxy Watch 8 Classic met draairing en een vlaggenschip die mogelijk Galaxy Watch Ultra 2 heet. Los van het verschil in prijs, delen de horloges het nieuwe squircle-design.

Samsung Watch 8 Series

En vooral bij de Galaxy Watch 8 levert dat wat ons betreft een vreemd resultaat op. De afbeelding van het horloge lijkt haast op een icoon, als een tekening. Het formaat wat zit tussen een cirkel en vierkant levert behoorlijk wat onnodig aluminium op waar we het nut niet direct van inzien. Het oogt wel herkenbaar, dus misschien mikte Samsung daar op.

Saaiere bandjes

Naast het squircle-ontwerp verandert er nog iets. Samsung stapt af van de tweekleurige stiksels op het bandje. Dat vonden we nou juist wel leuk en was ook erg herkenbaar. Geen andere smartwatchfabrikant deed Samsung dat na. De Classic-versie krijgt een klassiek lederen bandje die daardoor opgaat in de massa terwijl de Ultra het met hetzelfde Marine-bandje moet stellen. Saai hoor.

De lancering van Samsung's nieuwe horloges staat mogelijk gepland voor juli van 2025. Verwacht dat de horloges One UI 8 Watch draaien en met wederom veel fitness en gezondheidsfuncties uitgerust zijn.

Via: Evan Blass (Substack)