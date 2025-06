Nothing doet al voor introductie Nothing Phone 3 aan damage control

Tot dusver weten we niet beter dan dat de Nothing Phone (3) een high-end vlaggenschip wordt met bijbehorende premium hardware. Vreemd was daarom het gerucht over de processorkeuze; de Snapdragon 8s Gen 4. Krachtig zeker, maar het is niet de krachtigste chip van Qualcomm. Nothing licht via een e-mail haar keuze toe.

De chipset van Qualcomm kun je onderverdelen categoriën waarbij hoe hoger het typenummer, hoe krachtiger de chipset. De meest krachtigste chipsets zitten in de Snapdragon 8-serie. Daarbinnen heeft Qualcomm nog wat onderscheid aangebracht. De meest uitgebreide chips zitten in de Snapdragon 8 Elite-serie met de nieuwste zelf ontwikkelde Oryon-cores.

Eerder verschenen afbeelding van de Nothing Phone (3)

Daarna volgt de de Snapdragon 8 Gen X-serie waarbij de X vervangen wordt door een generatienummer. Dit was voorheen de meest uitgebreidste serie met cores ontworpen door ARM (de zogenaamde Cortex-cores). Daarna volgt nog de Snapdragon 8s Gen X-serie. Dit is de budgetversie van de 8-serie met onderdelen die vaak één generatie oud zijn. En juist die Snapdragon 8s Gen 4 gaan we in de Nothing Phone 3 terugvinden.

Het roept online wat vraagtekens ook gelet op de verwachte vraagprijs van het toestel. Nu kunnen we de keuze van Nothing rechtvaardigen door te stellen dat er momenteel nog geen Snapdragon 8 Gen 4 is, wel een Snapdragon 8 Gen 3 maar die is volgens Nothing zelf ook minder krachtiger dan de 8s Gen 4.

Mail van Carl Pei moet geest terug in de fles krijgen

In een mailing die Nothing rondstuurde verantwoorden ze processorkeuze nog verder. Zo zou de Nothing Phone 3 hierdoor 36% krachtiger CPU-prestaties hebben dan de Nothing Phone 2. Maar goed, die laatste was ook geen vlaggenschip.

Mail van Nothing-baas Carl Pei

Op GPU-gebied zouden de prestaties 88% beter zijn en de NPU presteert 60% beter, aldus Carl Pei in de mail waar we de hand op hebben gelegd. Op X meldt de mede-oprichter van Nothing dat het toestel verder 5 jaar aan Android OS-upgrades krijgt en 7 jaar aan beveiligingsupdates. Het vorige model kreeg 4+4 jaar.

Langere softwareondersteuning

De langere softwareondersteuning zal weinig te maken hebben met de keuze voor de Snapdragon 8s Gen 4. Het komt hierdoor meer over om de discussie over de processorkeuze lam te slaan. Uiteindelijk gaat het vooral om hoe de software omgaat met de hardware waardoor een telefoon soepel aanvoelt. Op dat gebied heeft Nothing een goed track-record dus daar maken we ons geen zorgen om.

Als eerste de Nothing Phone (3) hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur

Vanaf 1 juli kunnen we zelf ervaren hoe goed Nothing geslaagd is in het maken van een krachtig toestel met vloeiende software. Dan kondigt het de Nothing Phone 3 aan in uitvoerigen van 12+256 en 16+512GB aan RAM+opslag. De verwachte adviesprijs bedraagt €950.