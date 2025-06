Meer foto’s van Fairphone 6 verschenen, oogt stukken moderner

Het lijkt erop dat we de volledige persrenders van de Fairphone 6 binnen hebben. Het duurzame toestel verscheen eerder al, maar toen alleen van de voorkant. Nu hebben we de achter- en zijkanten ook in beeld, inclusief alle toekomstige kleuren. En ze smaken naar meer.

Fairphone bereidt de komst van de Fairphone 6 voor die 25 juni aanstaande verwacht wordt. Dankzij Winfuture hadden we al een eerste beeld van het toestel binnen, en nu lekt hetzelfde Winfuture de overige afbeeldingen van het duurzame en grotendeels zelf te repareren toestel.

De nieuwe Fairphone 6 in z'n drie toekomstige kleuren

We zien ditmaal een veel strakker design met rechte lijnen, zonder dat het toestel daardoor heel dik oogt. De achterkant lijkt zich met twee schroeven te verwijderen waarna je zelf eenvoudig een batterijwissel kunt doen. We gaan er vanuit dat je ook andere onderdelen eenvoudig zelf kunt verwisselen zoals de camera, de luidspreker en de USB-poort.

Naast repareerbaar ook uitbreidbaar

Onderop zit een geheugenkaartslot met ondersteuning voor maximaal 2 TB aan extern geheugen, iets wat we niet vaak meer zien in smartphones. Rondom de simcard tray zien we een rubber wat gebruikt wordt om het toestel waterdicht te houden. De Fairphone 5 had een waterdichtheid van IP55, of de Fairphone 6 een hogere IP-rating heeft weten we nog niet zeker.

Fairphone brengt de Fairphone 6 getuige deze afbeeldingen uit in het wit (Cloud White), zwart (Horizon Black) en bijpassend groen (Forest Green). Bij elk van deze kleuren heeft de powerknop een afwijkende accentkleur wat het geheel een speels karakter geeft.

Eerder lekten al de volledige specificaties uit waardoor we al een goed beeld hadden van de mogelijkheden van het toestel. Zo leerden we dat het scherm iets kleiner wordt maar stukken vloeiender dankzij de hogere 120Hz weergave. Het scherm is bovendien beter beschermd dankzij het toepassen van steviger Gorilla Glass 7i.

Fairphones nieuwste eerlijke telefoon zal 25 juni in de ochtend aangekondigd worden en krijgt een adviesprijs mee van €550. De gelukkige koper krijgt daarbij 8GB aan RAM en 256GB aan opslaggeheugen voor terug, en de onbetaalbare mogelijkheid om het toestel nog vele jaren in de lucht te houden dankzij de verkrijgbare reserveonderdelen.