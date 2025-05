Apple topman: iPhone bestaat over 10 jaar wellicht niet meer

In een getuigenis heeft Apple-topman Eddy Cue een opmerkelijke uitspraak gedaan. Volgens hem heb je over 10 jaar misschien wel helemaal geen iPhone meer nodig. Hij ziet de sterke opkomst van AI als reden daarvoor.

De eerste iPhone zag in 2007 het levenslicht. Het was niet de eerste smartphone, maar veranderde wel de manier hoe we tegen smartphones aankeken. Het is inmiddels op moment van schrijven 2025 en de iPhone is allesbehalve dood. Sterker nog, het is één van de best verkopende smartphones ter wereld. Maar voor hoe lang nog?

Eddy Cue tijdens een keynote in 2015

Eddy Cue denkt dat in 2035 het er heel anders uit kan zien. De snelle opkomst van AI heeft al de nodige bedrijven en bedrijfstakken de kop gekost. En het is volgens Cue goied mogelijk dat AI de noodzaak voor een nieuwe iPhone tegen die tijd helemaal ontnomen heeft.

Incumbents have a hard time ... we're not an oil company, we're not toothpaste -- these are things that are going to last forever ... you may not need an iPhone 10 years from now

Maar wat komt er dan precies voor in de plaats? Cue denkt aan draagbare apparaten met ingebouwde AI-functies. Electronica wordt steeds kleiner, en kan met kleinere batterijen overweg en dat maakt de weg vrij voor nieuwe producten. Wij denken dan als eerste aan Apple's VR-bril de Vision Pro. Die is nu nog groot, zwaar en heeft een externe batterypack nodig om te werken, maar wie weet hoe die er over 10 jaar uit ziet?

Eerder gefaalde draagbare AI-producten

Dat klinkt vooralsnog als toekomstmuziek. Er zijn al bedrijven die draagbare AI-apparaten hebben uitgebracht. We herinneren je graag aan de Humane Ai Pin; een clip met ingebouwde camera die je vragen kon stellen. Het product kreeg vernietigende reviews en ging in 2025 failliet. Of wat te denken van de Rabbit r1; een schermpje met draaiwiel waarmee je ChatGPT kon raadplegen. Ook die werd afgeslacht door de pers.

Slimme brillen

Facebook gooit het over een hele andere boeg. Zij zetten in op een slimme bril in samenwerking met Ray-Ban. De bril kan filmen en spraakberichten opnemen. Meta AI is ingebouwd maar je kunt beelden niet op de bril terug bekijken zoals destijds met de Google Glass. Volgens Meta hoeven we ons geen zorgen om de privacy te hebben want een lampje geeft aan of de gebruiker beelden opneemt. Alsof dat gerust stelt.

Lange weg te gaan

Hier op NieuweMobiel.NL houden we al jarenlang wearables zoals smartwatches en VR-brillen bij en die hebben nooit de populariteit bereikt van smartphones. Bij lange na niet. Er moet nog heel wat gebeuren voordat dat gebeurt. We denken aan een killer-app, doorbraken in batterijtechnieken en betaalbare prijzen. Maar het kan snel gaan. Vraag dat maar aan Nokia, BlackBerry en LG.