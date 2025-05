Samsung: slanke Galaxy S25 Edge komt 13 mei

Witte rook bij Samsung, het verlossende woord is eruit: de Galaxy S25 Edge wordt 13 mei onthuld. Op die datum vind een Unpacked Event plaats waar Samsung het toestel officieel zal lanceren. Dan horen we ook meteen z'n prijs.

De datum van 13 mei werd al eerder genoemd. Dat zal het startschot zijn van de S25 Edge, mogelijk ligt het toestel pas later in de winkels. Volgens onze voorspelling gebeurt dat mogelijk op 30 mei. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het slanke toestel op 15 april te lanceren, maar dat werd op het laatste moment afgeblazen.

Iedereen is uitgenodigd op 13 mei

Het evenement is live op Samsung's Youtube-pagina te volgen en op samsung.com. De livestream start om 09:00 Koreaanse Standaardtijd, dat is 02:00 Midden Europese Tijd. Dat wordt dus vroeg opstaan of laat opblijven. Een onthulling in Korea betekent mogelijk dat het toestel eerst alleen in Korea uitkomt, al is dat niet zeker.

Beperkte lancering

Wel weten we dat de lancering van de Samsung Galaxy S25 Edge zich in eerst instantie beperkt tot 39 landen waaronder Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Nederland ontbreekt op de lijst die in januari uit kwam.

In het persbericht meldt Samsung dat de S25 Edge een combinatie is van krachtige AI-mogelijkheden en een technisch wonder. Of dat laatste klopt weten we pas zodra de eerste personen een exemplaar open geschroefd hebben. Het gerucht dat het toestel over een slechts 3900 mAh batterij beschikt doet ons vermoeden dat deze claim niet helemaal klopt.

Dankzij eerdere berichtgeving weten we dat de dunne Galaxy S25 Edge een dikte heeft van 5,85 millimeter. Dat is 1,35 millimeter dunner dan de S25. De nieuwste Edge heeft een 6,7 inch groot scherm, net als de S25+. Achterop zit een 200MP hoofdcamera met een 12MP ultra-groothoek. Zoomen kan alleen digitaal met de hoofdcamera. De grootte van die sensor maakt dat in principe mogelijk zonder veel kwaliteitsverlies.

Stevige vanaf-prijs

We rekenen op een adviesprijs die begint bij €1249. Hiervoor krijg je vermoedelijk 256GB aan opslaggeheugen. Er schijnt ook een variant met 512GB aan opslag te bestaan maar hoeveel die kost weten we nog niet. Beide versies krijgen 12GB aan RAM en draaien op een Snapdragon 8 Elite-processor. Of die z'n hitte goed kwijt kan in deze kleine behuizing moet blijken als we de eerste stress-testen binnen hebben.