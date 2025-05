Persmateriaal dunne Samsung Galaxy S25 Edge duikt voor lancering op

We kunnen je nog voor de officiele onthulling op 13 mei de persafbeeldingen van de Samsung Galaxy S25 Edge laten zien. Het dunne toestel komt in een drietal kleuren uit en zal vermoedelijk pas vanaf 30 mei verkrijgbaar zijn.

Samsung wil de Galaxy S25 Edge onderscheiden van de overige S25-modellen door z'n dunheid. Met een dikte van 5,85 millimeter op z'n dunste punt is de Edge 1,35mm dunner dan de reguliere S25. Dat klinkt weinig maar zal gevoelsmatig veel aanvoelen.

Samsung Galaxy S25 edge in Titanium Silver

Samsung brengt het toestel vooralsnog in drie kleuren op de markt; Titanium Silver (hierboven weergegeven), Titanium Jet Black en Titanium Icy Blue. Dat zijn geen onbekende kleurnamen voor Samsung; het is een mix van wat momenteel op de S25 en de S25 Ultra gebruikt wordt. Noemenswaardig aan deze uitvoeringen is dat de blauwe versie geen blauw zijkanten heeft maar zilverkleurig.

S25 Edge: Titanium Icy Blue

Al deze beelden verschenen bij het Duitse Winfuture dat dankzij Roland Quandt vaker beeldmateriaal van onaangekondigde telefoons publiceert. Het mooie aan dit lek is dat de bron ook enkele specificaties vermeldt.

S25 Edge: Titanium Jet Black

Zo kunnen we alvast onderstaand lijstje geven met verwachte S25 Edge specificaties:

6.7 inch AMOLED-scherm

3120 x 1440 resolutie

120 Hz weergave

Snapdragon 8 Elite

12 GB aan RAM

256 of 512 GB aan opslaggeheugen

3900 mAh batterij

200 MP hoofdcamera met f/1.7 lens + OIS

12 MP ultra-groothoek met 120° kijkhoek

IP68 stof- en waterdicht

In dit lijstje valt het gemis van een aparte telephoto-camera op. Toch hoeft dit niet te betekenen dat de Galaxy S25 Edge niet kan inzoomen. Dankzij de grote 200 MP sensor kan Samsung mogelijk toch lossless kwaliteit zoomen beloven.

Bespaart op de batterij

Ook de kleine batterijcapaciteit valt op, in negatieve zin. Het is duidelijk waarop Samsung bespaard heeft om het toestel zo dun te krijgen. Het lijkt ook niet voor de hand te liggen dat Samsung gekozen heeft voor een nieuwe batterijtechniek Si-C (Silicon-carbon). Die zijn ook dun maar hebben een hogere energiedichtheid waardoor je kleinere telefoons met meer batterijcapaciteit kunt maken.

We verwachten de officiële aankondiging van de S25 Edge op 13 mei waarna het toestel op 30 mei verkrijgbaar zal zijn. Daarvoor moet een stevige prijs betaald worden van €1249. Daarvoor krijg je het model met 256GB aan opslag. Wil je meer, namelijk 512GB aan ruimte, dan zul je €1369 moeten aftikken.