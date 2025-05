Fan van FC Barcelona? De HMD Barça 3210 en Barça Fusion zijn nu te koop

De slogan van FC Barcelona is "més que un club" wat zich vertaalt als "meer dan een club". Je hebt als trouwe fan posters aan de muur, het laatste shirt in de kast en je slaapt natuurlijk onder een FC Barcelona-dekbed. En vanaf nu kun je ook bellen met een FC Barcelona-telefoon. Allemaal dankzij HMD.

Je hebt de keuze uit twee totaal verschillende telefoons; de HMD Barça 3210 en de Barça Fusion. Die eerste is een dumbphone waarmee je niet veel meer mee kunt dan bellen. Het toestel is gebaseerd op de Nokia 3210 uit 2024. Diverse Barça-content is voorgeïnstalleerd en het klassieke spel Snake speelt zich af op een voetbalveld.

HMD Barça 3210 nu te koop

Je koopt de Barça 3210 in de clubkleuren Blau (blauw) en Grana (rood) voor een bedrag van €99,99 bij HMD. Het toestel is de ideale keuze voor wie wil ontsnappen aan de drukte van vandaag de dag. De batterij gaat dagenlang mee en er is gewoon een camera aanwezig om de mooiste Barcelona-goals vast te leggen.

HMD Barça Fusion

De Barça Fusion is wel een smartphone en gebaseerd op de gelijknamige HMD Fusion. Dat betekent dat het toestel tevens geschikt is voor de Outfit-accessoires. Zo zijn er outfits die louter bedoeld zijn als hoesje, maar ook met een ingebouwde flitser en zelfs een game controller.

De HMD Barça Fusion

Meegeleverd is de HMD Barça Fusion Signature-tenue; een hoesje waarop de handtekeningen van de huidige Barcelona-spelers staan. Op het toestel zelf tref je achtergronden, geluiden en Barcelona-apps aan. De prijs van de HMD Barça Fusion bedraagt €349,99.

HMD x FC Barcelona

HMD kondigde beide telefoons aan tijdens het Mobile World Congress in maart van 2025. HMD is sinds augustus 2024 Global Partner van FC Barcelona. De sponsordeal duurt drie jaar en het is dus te verwachten dat er nog meer Barcelona-telefoons uitkomen.