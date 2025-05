“Xiaomi 16 krijgt veel grotere batterij”

De Xiaomi 15 ligt nog maar een maand in Europa in de winkels maar nu al duikt er informatie over z'n opvolger. De Xiaomi 16 zal niet veel groter zijn maar krijgt wel een flink grotere batterij. De grootste in z'n soort zelfs.

We zijn nog maar net bekomen van het niet uitbrengen van de 6.3" grote OnePlus 13T met 6260 mAh batterij in Europa of Xiaomi maakt dat alweer helemaal goed. De 6.3" grote Xiaomi 16 krijgt namelijk van alle 6.3" telefoons de grootste accu. Reken dus op tenminste 6270 mAh aan batterijcapaciteit, al klinkt een getal tussen de 6500 en 7000 mAh aannemelijker.

De verder obscure bron meldt verder dat de Xiaomi 16 beschikt over een drievoudig 50MP camerasysteem met telephoto-camera en ultra-groothoek. Die laatste lens ontbrak nog op de OnePlus 13T. Het toestel moet verder HyperOS 3 draaien waarschijnlijk gebaseerd is op Android 16. Google moet die Android-versie nog officieel aankondigen.

De Xiaomi 15 hade met 5240 mAh al geen kleine batterij

Het is nog maar afwachten wat er allemaal van dit gerucht waar is. Xiaomi kondigt nieuwe vlaggenschepen meestal rond oktober in China aan. De rest van de wereld volgt dan enige tijd later. Zo kwam de Xiaomi 15 in Europa pas op 3 maart uit.

