Jammer: OnePlus 13T komt niet naar Europa

Slecht nieuws; OnePlus heeft aan The Verge laten weten dat de OnePlus 13T en 13s niet in Europa uitgebracht zal worden. Het kleine toestel zal voorlopig alleen in Azië verkocht worden.

De OnePlus 13T werd op 24 april 2025 aangekondigd in China en komt later als de 13s op de Indiase markt. Maar daar blijft het voorlopig bij, zo laat OnePlus tegenover The Verge weten. Wel erkennen ze de interesse voor het toestel op het Europese continent. Laten we hopen dat ze daarop anticiperen.

Janken: de OnePlus 13T niet naar Europa

Voorlopig rest ons weinig dan uithuilen en in het reine komen met het feit dat je de OnePlus 13T hier niet zult gaan aantreffen. Ook importeren zal niet gaan gelet op het ontbreken van essentiële frequentiebanden. Wij zullen het daarom alleen met grote OnePlus-telefoon moeten doen. Zo meet de OnePlus 13 een gigantische 6,82" en de 13R is met 6,78" al niet veel kleiner.

Kleinste OnePlus ooit

De OnePlus 13T was met z'n 6,32" scherm juist het meest compacte toestel dat OnePlus ooit had uitgebracht. En ondanks het kleine formaat zit er een 6260 mAh grote batterij in. Een krappe accuduur is juist een groot minpunt van compacte telefoons. Niet voor deze 13T. Wellicht dat hij daarom zoveel aandacht kreeg.

Overigens bracht moederbedrijf Oppo ook een compacte versie van haar populaire Find X-model uit; de Find X8s. Deze telefoon onderscheidt zich door z'n dunne schermranden. Ook hier vinden we een grote batterij in terug. Alle voordelen ten spijt; ook de X8s is alleen in China verkrijgbaar.

