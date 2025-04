OnePlus brengt OnePlus 13T mogelijk wereldwijd uit als OnePlus 13s

We hebben hier al de nodige woorden geschreven over de OnePlus 13T. Een relatief klein compact toestel met high-end specificaties. Het enige nadeel is dat het toestel alleen voor de Chinese markt is aangekondigd. Maar de eerste signalen dat hij de grens oversteekt zijn gevonden. Maar dan wel onder een andere naam.

De OnePlus 13T wordt in India namelijk als de OnePlus 13s uitgebracht. Een afbeelding waarop we het toestel zien verscheen op de Indiase website van OnePlus. Getuige de afbeelding gaat het om hetzelfde toestel.

De OnePlus 13s komt eraan

Daarmee hebben we goede hoop dat OnePlus het toestel ook elders in de wereld uitbrengt, mogelijk als de OnePlus 13s. OnePlus duidt het toestel aan als "Powered up, sized down. Coming soon." Dat belooft veel goeds.

OnePlus 13T = OnePlus 13s?

Er bestaat nog een mogelijkheid dat de 13s toch anders is dan de 13T. Misschien op een paar specificaties na. Zo hopen wij op de aanwezigheid van draadloos opladen in de 13s en hopelijk een ultra-groothoek camera in plaats van een telephoto-camera. Maar reken er maar niet op. Zo heeft OnePlus het over een 6,32 inch scherm en Snapdragon 8 Elite-chip.

Het is en blijft afwachten totdat OnePlus officieel iets zegt over een Europese lancering van de OnePlus 13T. Tot die tijd blijft het toestel in China en de 13s in India. Europa is een belangrijke markt voor OnePlus dus we hopen dat ze daar rekening mee houden.