Nothing kondigt CMF Phone 2 Pro aan met 2x camerazoom

CMF, een submerk van Nothing, heeft de CMF Phone 2 Pro officieel uit de doeken gedaan. Het toestel krijgt in vergelijking met de eerste CMF Phone 1 een extra camera achterop en een snellere processor binnenin. De verwisselbare achterkant en de mogelijkheid om accessoires te plaatsen zijn gebleven.

De CMF Phone 2 Pro lijkt op een echte Nothing-telefoon en oogt als de natuurlijk opvolger van de CMF Phone 1. De extra camera achterop maakt hem wat meer Pro aldus Nothing en rechtvaardigt daarom de -Pro toevoeging aan de naam.

De CMF Phone 2 Pro in opvallend oranje

Het cameraaanbod komt uit op een 50MP hoofdcamera met grotere 1/1.57" sensor, een 50MP telephoto met 2x optische zoom en een 8MP ultra-groothoek met 119,5° brede kijkhoek. De selfiecamera is nagenoeg gelijk gebleven met een 16MP grote sensor. De beeldkwaliteit moet dankzij de TrueLens Engine 3 nog beter zijn door het slim toepassen van AI.

Dimensity 7300 Pro-chipset

Binnenin de CMF Phone 2 Pro vinden we een MediaTek Dimensity 7300 Pro met 8GB aan werkgeheugen en de keuze uit 128 of 256GB aan opslaggeheugen. Het geheel draait onder Nothing OS 3.2 dat op Android 15 gebaseerd is. Nothing belooft 3 jaar aan Android upgrades en 6 jaar aan beveiligingsupdates.

Essential Key

Rechts van het toestel zit nu de Essential Key; een sneltoets om content mee vast te leggen die daarna dankzij AI automatisch georganiseerd wordt. Druk eenmaal om content op je scherm vast te leggen, en hou vast om spraakberichten op te nemen. Je vindt het vervolgens terug in Essential Space.

Net als bij de CMF Phone 1 kun je de achterkant verwijderen en accessoires plaatsen zoals een kaarthouder of een koordje. Nothing heeft ditmaal ook verwisselbare lenzen voor de camera zoals één met een fisheye of macro-lens.

De Nothing CMF Phone 2 Pro is verkrijgbaar vanaf €249 voor het model met 8+128GB aan geheugen en €279 voor het model met 8+256GB. Wie voor 5 mei een exemplaar koopt krijgt daar gratis de CMF Buds 2 ter waarde van €49,95 bij cadeau. De verkoop beperkt zich voorlopig tot alleen de website van Nothing zelf.