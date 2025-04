Motorola edge 60 en edge 60 pro in tal van Pantone-kleuren aangekondigd

Lenovo heeft de edge 60-serie uitgebreid met de instap edge 60 en uitgebreidere edge 60 pro. Beiden zijn verkrijgbaar in diverse opvallende Pantone-kleuren, sommigen hebben een achterkant met een textuur. Het scherm is afgerond, de camera professioneel en AI-functies zijn ingebouwd.

Motorola edge-modellen kennen we als stijlvolle modellen met afgeronde schermen, hoogwaardige materialen en met kundige specificaties. De edge 60 en edge 60 pro stellen ons hierin niet teleur. Beiden hebben een viervoudig afgerond scherm, kennen een zeer hoge IP68/69 waterdichtheid en komen in opvallende kleuren zoals Pantone Gibraltar Sea en Pantone Shamrock.

Motorola edge 60 in Gibraltar Sea en Shamrock met bijpassende textuur

Lenovo heeft de edge 60 uitgerust met een MediaTek Dimensity 7300-chipset en met 8 of 12 GB aan werkgeheugen. Het opslaggeheugen komt uit op 512 GB en daarmee ruim genoeg voor al je content. Die schiet je bijvoorbeeld met de 50MP hoofdcamera met Sony Lytia 700C-sensor en OIS. Hierdoor zijn beelden scherp zelfs bij beweging en kleurrijk zelfs bij schemer.

Achterop drie camera's, behuizing is IP68/69 waterdicht

Naast de hoofdcamera zit er achterop nog een 50MP ultra-groothoek en een 10MP telephoto met 3x optische zoom. Verwacht voorop een scherpe 50MP selfiecamera met een 92° brede kijkhoek. Dezelfde camera's treffen we overigens aan op de edge 60 pro.

Motorola edge 60 pro

Dat toestel onderscheidt zich door een grotere 6000 mAh batterij, een krachtiger MediaTek 8350-chip, sneller LPDDR5X werkgeheugen, dunnere schermranden, sneller opladen (90W) en draadloos opladen (maximaal 15W). Voor al die extra's vraagt Lenovo maar liefst €200 meer. Het lijkt er dus op dat de instap edge 60 prijstechnisch wat interessanter is.

edge 60 pro: Pantone Shadow en Sparkling Grape

De edge 60 is meteen verkrijgbaar, op de edge 60 pro moet nog enkele weken gewacht worden. Die laatste is verkrijgbaar in Pantone Dazzling Blue, Sparkling Grape en Shadow. De vanaf-prijs van de Motorola edge 60 bedraagt €399, voor de edge 60 pro moet €599 neergelegd worden.