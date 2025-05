Exclusief: Dit zijn de drie officiële hoesjes voor de Samsung Galaxy S25 Edge

We hebben de afbeeldingen bemachtigd van de officiële hoesjes die Samsung voor de S25 Edge uitbrengt. Het dunne toestel krijgt drie soorten hoesjes; Kindsuit case, Clear case en de Silicone case. Dezelfde soorten hoesjes heeft Samsung voor haar andere Galaxy S-modellen maar er zijn subtiele verschillen.

Kindsuit Case voor S25 Edge

Te beginnen met de Kindsuit Case. Dit hoesje heeft een lederen look-and-feel en komt in drie kleuren; zwart, blauw/paars en wit. Deze kleuren moeten perfect aansluiten bij de toekomstige S25 Edge-kleuren; Titanium Jet Black, Titanium Icy Blue en Titanium Silver. Het Kindsuit-hoesje valt op vanwege de uitstekende ring rondom de camera die daarmee extra bescherming biedt bij vallen.

Vergelijken we de Kindsuit Case voor de S25 Edge met die voor de S25 dan valt de extra uitsnede onderaan op. Of dat voor extra bescherming is of vanwege de dunheid van het toestel weten we (nog) niet. De Kindsuit Case kost los € 59,99.

Clear Case voor S25 Edge

Samsung brengt ook een volledig doorzichtig hoesje uit genaamd Clear Case. Deze versie is ideaal voor wie het design van het toestel zoveel mogelijk intact wil laten.

Silicone Case voor S25 Edge

En dan brengt Samsung ook nog het oude vertrouwde siliconen hoesjes uit; Silicone Case. Deze komt in dezelfde drie kleuren op de markt als de Kindsuit Case en heeft een zachte binnenvoering en biedt daardoor maximaal bescherming voor je S25 Edge.

De Silicone Case voor de S25 Edge kost € 39,99. Hoeveel het doorzichtig hoesje gaat kosten hebben we niet kunnen achterhalen. Mogelijk kost deze net zoveel als het doorzichtige hoesje voor de S25, en die kost € 29,99.

We gaan er vanuit dat de drie hoesjes gelijktijdig met het uitkomen van de Galaxy S25 Edge te koop zijn. Maar omdat Samsung een beperkte lancering voor het ultradunne toestel op het oog heeft is ook die verkoop voorbehouden aan een select groepje landen.

Eerder vandaag liet Samsung weten de Galaxy S25 Edge op 13 mei officieel te zullen onthullen. Het doet dat via een livestream om 9 uur 's ochtends Koreaanse tijd. Het is dan 2 uur 's nachts in Europa.