Apple iPhone-roadmap voor 2026 ligt op straat; 2 lanceermomenten, 5 telefoons

Analist Ming-Chi Kuo heeft z'n licht laten schijnen op welke iPhones Apple in 2026 gaat uitbrengen. En dat levert een bijzonder lijstje op, met een totaal nieuwe strategie. We nemen ze graag met je door.

Apple houdt zijn nieuwe producten beter geheim dan bijvoorbeeld Samsung of Google — persfoto’s van onaangekondigde iPhones lekken zelden. Toch zijn toekomstige modellen vaak goed te voorspellen. Wie naar toeleveranciers luistert, weet al snel wat Apple van plan is — iets waar analist Ming-Chi Kuo in uitblinkt.

Verwacht; de iPhone 17 Air

Volgens hem zal Apple nog dit jaar de iPhone 17, 17 Air, 17 Pro en 17 Pro Max aankondigen. Zoveel was al duidelijk. Het enige verschil met voorgaande jaren is dat de Plus-versie vervangen is door het dunne Air-model

Apple kondigt traditiegetrouw in het najaar alle nieuwe iPhone aan. Voor volgend jaar, 2026, zal Apple overstappen op een tweejaarlijkse lancering. Zo wordt in de eerste helft van 2026 de nieuwe iPhone 17e verwacht. Deze volgt de iPhone 16e op die februari van 2025 uitgebracht werd als logische opvolger van de iPhone SE (2022).

Dat de eenvoudige iPhone E al na een jaar een opvolger krijgt is opvallend. Er zaten tot nu toe meerdere jaren tussen dit soort modellen.

iPhone Fold

In het najaar van 2026 volgt dan de onthulling van de iPhone 18 Pro, de iPhone 18 Pro Max en de iPhone 18 Air. Er volgt een vierde model als een soort One More Thing; de iPhone 18 Pro Fold. Dit is de eerste foldable iPhone die Apple uitbrengt. Apple zou mikken op een nagenoeg onzichtbare vouw en een scharnier van een extra hoge kwaliteit. Het scherm van het toestel zou ergens tussen de 7,8 en 8 inch uit komen.

Wanneer Verwachte modellen 2H 2025 iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max 1H 2026 iPhone 17e 2H 2026 iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Fold 1H 2027 iPhone 18, iPhone 18e 2H 2027 iPhone 19 Air, iPhone 19 Pro, iPhone 19 Pro Max, iPhone 19 Fold

De oplettende lezer merkt het gemis van een model op uit bovenstaand lijstje; de iPhone 18. Apple zou de lancering van het instapmodel willen doorschuiven naar de eerste helft van 2027. Deze wordt dan vergezeld door de iPhone 18e. De iPhone 19-serie volgt wederom in het najaar.

Beter concurreren met andere bedrijven

In principe is Apple dit jaar al begonnen met twee lanceermomenten. Nieuw is dat Apple vanaf 2027 ook de instap-iPhone begin van het jaar aankondigt. Door deze twee eenvoudiger modellen te groeperen kan het haar verkopen wat meer over het jaar spreiden. Bovendien kan Apple hierdoor gerichter met Samsung en Chinese merken concurreren die ook doorgaans aan het begin van jaar nieuwe modellen uitbrengen.