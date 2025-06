Alle uitvoeringen en hoeken van Samsung Galaxy Watch 8 gelekt

Evan Blass heeft alle persafbeeldingen van de Galaxy Watch 8-serie gevonden en gedeeld met ons. We zien de drie horloges zoals we nog niet eerder zagen en in kleuren die tot dusver onbekend waren. En wat blijkt? Het squircle-design oogt ineens stukken fraaier.

We hadden al eerder afbeeldingen gezien van de Galaxy Watch 8, de Watch 8 Classic en de Watch Ultra 2 maar nog niet eerder vanuit deze hoeken en in deze kleuren. Opvallend is dat de horloges, ondanks het veelbesproken Squircle-design, in deze kleuren ineens veel aantrekkelijker lijken.

Van boven naar onder: Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic en Watch Ultra 2

Inmiddels weten we dat de Samsung Watch 8 uitkomt in het zwart en zilver waarbij de laatste variant een wit bandje krijgt. Nu we het horloge ditmaal van de zijkant zien, valt op dat het ronde glas iets uitsteekt. Of dit beschadigingen in de hand werkt moet nog blijken, tenzij Samsung daar iets op gevonden heeft bijvoorbeeld met steviger glas.

Galaxy Watch vanuit nieuwe hoeken

De sensoren achterop de Watch 8 ogen gelijk aan die op de Watch 7 al wil dat niet zeggen dat er geen verbeteringen in aangebracht kunnen zijn. Hiervoor moeten we het persbericht van Samsung afwachten, of de lancering die mogelijk op 9 juli volgt.

Zilverkleurige Watch 8 Classic met mogelijk een draairing

Ook van de Watch8 Classic zien we het horloge van de zijkant, hierdoor krijgen we een beter beeld van de draairing die zoals de afbeelding goed toont over inkepingen beschikt. Dat zal de grip zeker ten goede komen. Samsung bracht vaker horloges uit met een dergelijke draairing. Welke extra functies hierdoor ontstaan is nog even afwachten.

Watch 8 aankondiging

Het is goed mogelijk dat dit trio aan horloges op woensdag 9 juli 2025 aangekondigd wordt tijdens Galaxy Unpacked. Dat evenement staat in het teken van drie nieuwe foldables in de Fold en Flip-serie, maar er is mogelijk ruimte voor een aantal extra producten. Dat zou betekenen dat we deze smartwatches al snel in de winkels kunnen vinden.

