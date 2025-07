De belangrijkste specs van Samsung Galaxy Z Fold 7 en Flip 7 gelekt

Benieuwd hoe dik de Galaxy Z Fold 7 straks wordt? Of hoe dun de Flip 7 wanneer deze is opengeklapt? Misschien wil je juist weten welke camera de Fold7 krijgt of hoe zwaar de Flip7 weegt. Vragen waar we je nu het antwoord op kunnen geven.

Op het Chinese Weibo verscheen een lijstje met de belangrijkste specificaties van de aankomende Galaxy Z Fold 7 en Flip 7 van Samsung. Hier en daar vernamen we al eerder specificaties van beide foldables, maar van een totaalbeeld ontbrak. Tot nu.

Zo dun wordt de Galaxy Z Fold 7

Want nu weten de schermformaten, het gewicht en in veel gevallen de camera's die beide telefoons krijgen. Van de Fold 7 weten we nu het volgende;

Dikte gesloten: 8,9 millmeter

Dikte geopend: 4,2 millimeter

Gewicht: 215 gram

Coverscherm: 6,5 inch

Schermformaat: 8.0 inch

Hoofdcamera: 200 MP

Selfiecamera: 10MP met 100° kijkhoek

Behuizing: Verbeterd Armor Aluminium + Glass Ceramic achterkant

Processor: Snapdragon 8 Mobile platform for Galaxy

Als dit je bekend in de oren klinkt, dat kan kloppen. Veel specs komen overeen met de dunne Galaxy Z Fold Special Edition die alleen in Korea uitkwam. Het lijkt er op dat de Samsung Fold 7 een doorontwikkeling is van dat toestel maar dan nog dunner én bedoeld voor de rest van de wereld.

Galaxy Z Flip7 specs

Ook van de verticaal open te klappen Samsung Flip 7 verschenen specificaties. Sommen we die op dan krijgen we;

Dikte gesloten: 13,7 millimeter

Dikte geopend: 6,5 millimeter

Gewicht: 188 gram

Coverscherm: 4.1 inch + 120 Hz weergave

Schermformaat: 6.9 inch met 21:9 aspect-ratio en 2600 nits

Batterij: 4300 mAh

Hier zien we grotere schermen vergeleken met de Flip6, zowel binnen als buiten. We wisten al dat het coverschem groter werd maar dat geldt nu dus ook voor het scherm binnenin. Beide schermen kennen ditmaal een vloeiender 120Hz weergave en een hogere 2600 nits helderheid. Verder gaat de batterijcapaciteit omhoog en de dikte omlaag.

Ook de Flip7 wordt dunner

En de Flip7 FE dan?

Grote ontbrekende in dit geheel is de Flip 7 FE. Maar die specificaties weten we eigenlijk al. Dit toestel is namelijk een kopie van de huidige Flip 6, maar dan mogelijk met een andere chipset. Maar steeds met een 3.4 inch scherm buitenop, een 6.7 inch scherm binnenin en een 50+12MP camera-setup.

Afbeeldingen: Evan Blass (Substack)