OnePlus toont alvast 43mm kleine Watch 3, op 8 juli pas officieel

8 juli kondigt OnePlus een kleinere versie aan van haar slimme horloge; de Watch 3. Die was eerst alleen in een stevige 46mm uitvoering verkrijgbaar, maar straks ook in een kleinere 43mm versie. OnePlus laat het klokje nu al zien.

Meestal kondigen fabrikanten eerst een product aan voordat ze hem aan het publiek tonen. OnePlus doet het andersom; zij laten de Watch 3 43mm nu al zien, inclusief een introductiekorting, en kondigen hem dan pas aan. Datum van aankondiging? Dinsdag 8 juli 2025 om 10:30 Midden-Europese Tijd.

Maak je klaar voor de lancering van de OnePlus Watch 3 43mm

De introductie van een kleinere Watch 3 lijkt een goede zet van OnePlus. Niet iedereen heeft polsen waarop een grote smartwatch mooi staat. En waar de meeste fabrikanten kiezen voor een vrouwelijke doelgroep voor haar kleinere smartwatch, pakt OnePlus het breder aan. De OnePlus Watch 3 43mm past vanwege z'n unisex design bij alle geslachten.

Verfijnd design

De behuizing is veel verfijnder dan de Watch 3 46mm en weg is de rechte hoek rechts met de enorme draaikroon. Die kroon zit nog altijd op de 43mm versie van de Watch 3 maar is niet zo aanwezig. Een leuk detail is dat de kroon nog altijd taps toeloopt.

Kleinere Watch 3 staat goed om iedere pols

Volgens OnePlus meet het horloge ieder half uur hoe het met je mentale gesteldheid staat. Deze informatie wordt ook inzichtelijk gemaakt, al blijft nog even geheim hoe. Mogelijk via de bijbehorende smartphone-app. Het horloge is naast kleiner ook dunner en lichter.

OnePlus houdt een introductieaanbieding waarbij je de €100 van de prijs van het horloge af kunt halen. Je hoeft je alleen maar aan te melden (en natuurlijk een exemplaar te kopen). Aanmelden doe je op de website van OnePlus. Hoeveel het horloge straks gaat kosten zonder korting weten we nog niet.