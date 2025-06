Samsung India kondigt Galaxy M36 5G aan; verliest grote accu

Samsung heeft in India de Galaxy M36 aangekondigd; een 5G-smartphone die werkt met Circle to Search van Google. Het belooft een betaalbare en relatief eenvoudige telefoon te worden met helaas een veel kleinere accu dan z'n voorganger.

Niet iedereen hoeft het beste van het beste te hebben, of wil daar simpelweg heel veel geld aan uit geven. Voor die doelgroep heeft Samsung nu de Galaxy M36 5G. Een betaalbaar model maar wel met achterop een drietal camera's; een 50MP hoofdcamera met OIS (optische beeldstabilisatie), een 8MP ultra-groothoek en een 2MP macrocamera.

Samsung Galaxy M36 5G: voorlopig alleen in India

Voorop de M36 5G treffen we een 13MP selfiecamera aan die bovenaan in een inkeping in het 6.7-inch grote scherm zit. Samsung is bezig de zogenaamde notch uit te faseren maar de M36 5G heeft die memo duidelijk niet gekregen. De Galaxy M-serie staat bekend om de grote accu's, die van de M36 5G is niet klein maar hij is ook niet overdreven groot; 5000 mAh.

Van 6000 naar 5000 mAh

En daar zit meteen het grootste bezwaar wat we met de M36 hebben. Z'n voorganger, de M35, had namelijk nog een uitzonderlijk grote 6000 mAh batterij. Dat was nog voor het tijdperk van ruime Silicon-Carbon-batterijen was aangebroken waardoor we dit soort grote accu's steeds vaker zien. Niet bij de M36 5G dus, die er zelfs in capaciteit op achteruit gaat.

Circle to Search en een krasbestendiger scherm

De batterij laad je met 25W snel op. Samsung levert de Galaxy M36 5G in een drietal kleuren; oranje, zwart/grijs en groen. Je kunt naast kleur nog kiezen uit een tweetal geheugen-uitvoeringen; 6/128GB en 8/256GB. Het toestel komt met Android 15 met daar bovenop One UI 7 met zes Android-updates.

Galaxy M36 in Europa

De Samsung M36 kan vanaf 12 juli in India besteld worden voor een tijdelijk laag bedrag van omgerekend €165. Na de actieperiode gaat die prijs naar €230. Of dat ook de prijs wordt zodra het toestel in Europa verkocht gaat worden is nog onbekend. De Galaxy M35 kwam hier destijds uit voor €249.