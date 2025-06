Nothing heeft gelogen; zo ziet de Nothing Phone (3) er écht uit

Nothing heeft ons proberen om de tuin te luiden met het ontwerp van de Nothing Phone (3). Eerder door Nothing gedeelde details bleken niet te kloppen en ook een "gelekte" afbeelding komt niet overeen met de werkelijkheid. Zo zou de Nothing Phone (3) er écht uit zien.

Eind mei gaf Nothing een teaser vrij waarin we een klein gedeelte van de Nothing Phone (3) zagen. Niet veel later dook de volledige afbeelding op. We bespeurden daar toen al enkele discrepanties in, en nu blijkt dat ons voorgevoel correct was. Want de nu verschenen render van het toestel lijkt in het niets op wat we eerder zagen.

Ditmaal correcte afbeeldingen van de Nothing Phone (3)?

Ja waar moeten we beginnen? Het moge duidelijk zijn dat ze bij Nothing geen fan zijn van symmetrie. Zo lijken de cameras willekeurig een plekje te hebben gekregen. Ook zien we de geestelijke opvolger van de Glyph-verlichting terug, ditmaal in de vorm van een dotmatrix.

Met extra knop

Bekijken we het toestel vanaf de zijkant dan valt meteen de enorm uitstekende camera op. Dat gaat een duidelijke afdruk in je broekzak achterlaten. De rechterzijkant bevat een knop die we nog niet op de Nothing Phone (2) zagen. Mogelijk gaat het om de Essential Key die Nothing vanaf de Phone 3a-serie introduceerde. Hiermee sla je screenshots op in je Essential Space.

Wat prikt daar uit het toestel?

De Nothing Phone (3) krijgt een 50MP camera met periscooplens, een Snapdragon 8s Gen 4 en een 5150 mAh grote batterij met 100W bedraad snelladen. De batterij kan ook draadloos opgeladen worden, maar de snelheid daarvan gaat dan wel omlaag naar 15W.

Nothing Phone 3: ook in het zwart

De onthulling van de Phone (3) wordt 1 juli verwacht waarna het toestel snel in de winkels zal liggen. Naast de hier getoond wit/grijze uitvoering komt er ook een model uit in volledig zwart. Verwacht versies met 12+256GB en 16+512GB aan geheugen. Mogelijk kondigt Nothing haar nieuwste telefoon aan in combinatie met een koptelefoon; de Headphone (1). Ook die komt in het wit en zwart uit.

(Via)