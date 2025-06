Dit zijn de volledige eigenschappen van de Google Pixel 10

Google zit al zolang in de telefonie dat ze inmiddels een trouwe fanbase heeft. En die kijken momenteel allemaal uit naar de Pixel 10-serie. De afgelopen dagen zijn de specificaties van het instaptoestel verschenen en die sommen we hier handig voor je op.

AndroidHeadlines heeft blijkbaar de specificaties van de Pixel 10 bemachtigd en hebben dat helemaal uitgemolken. Iedere dag verscheen er wel weer iets nieuws op hun website, in de hoop dat andere websites naar ze zou linken. We hebben dit even aangezien en brengen je nu in één keer het volledige nieuws.

Eerder verschenen afbeelding van de Pixel 10 (via Android Headlines)

Het is aan het uiterlijk niet meteen te zien, maar de Pixel 10 belooft een grote update te worden. Zo krijgt het toestel er een camera bij waarmee via een perioscoop ingezoomd kan worden zonder kwaliteitsverlies. Maar er zijn veel, veel meer veranderingen, van groot tot klein. We sommen ze op en vergelijken het met z'n voorganger, de Pixel 9.

Pixel 10 Pixel 9 Beeldscherm: 6.3" FHD+ 120Hz 6.3" FHD+ 120Hz Helderheid: 2000 nits (HBM), 3000 nits (piek) 1800 nits (HBM), 2700 nits (piek) Schermglas: Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Hoofdcamera: 48 MP 1/2.0-inch 50 MP Groothoek: 12 MP 48 MP Telephoto: 10.8 MP - Selfie: 10.5 MP 10.5 MP Processor: Tensor G5 3nm TSMC Tensor G4 4nm Samsung RAM: 12 GB 12 GB Opslag: 128 GB of 256 GB 128 GB of 256 GB Batterij: 4970 mAh 4700 mAh Opladen: 29W snelladen, Qi2 draadloos 15W 27W snelladen, 15W draadloos

Intussen zijn er ook dingen niet te vinden op de 10e Pixel. Zo ontbreekt WiFi 7, wat nog wel op de Pixel 9 zat, en wordt er ook geen gebruik gemaakt van een vapor chamber om de processor te koelen. Daardoor vrezen we dat de prestaties na enige load wel snel zullen afnemen.

Google kondigt de Pixel 10 naar verwachting op 28 augustus aan tijdens een speciaal Google-evenement. De datum voor dit Made By Google-event moet nog door Google worden bevestigd dus schrijf hem voorlopig met potlood in je agenda en niet met pen. Zodra we de uitnodiging binnen hebben lees je dat hier als eerste terug. Vergeet je intussen ook niet in te schrijven op de reminder-service hierboven.